Assemblée nationale : ‘’Louncény Fofana avait été testé négatif au covid-19 à la veille de la session inaugurale’’

Louncény Fofana, 2è vice-président de l’Assemblée nationale est décédé dimanche à Conakry. Mais de quoi est mort ce natif de Forécariah, élu député sous la bannière du RPG ?

Selon un proche du défunt, “le député est bien mort de crise cardiaque, une maladie qu’il traîne depuis plusieurs ans. Lounceny Fofana partait chaque fois se traiter en France. Lors de la session inaugurale de la 9è législature le 21 avril dernier au palais du peuple, il avait dit à un de ses collègues en ma présence qu’il attend l’ouverture des frontières pour aller faire son contrôle en France. A dire vrai, s’il avait été pris rapidement en charge hier, peut-être qu’il se serait encore en vie. Il y a eu trop de va-et vient hier entre Donka et l’hôpital sino-guinéen alors que le monsieur a des antécédents cardiaques et souffre de diabète. L’honorable Fofana a presque toute sa famille en Occident. Il y va très souvent. A l’Assemblée nationale, c’est quelqu’un qui aimait plaisanter avec tout le monde et aimait beaucoup le café. Sa mort est un coup dur pour la 2è institution du pays qu’il a servie avec courage et conviction »

L’honorable Lounceny Fofana rejoindra a dernière demeure ce lundi.

Maciré Camara