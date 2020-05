Assemblée nationale : qui est Mamadi 3 Kaba, nouveau directeur de cabinet de Damaro?

Juriste de formation et enseignant dans plusieurs universités de la place, Mamadi 3 Kaba, 41 ans, est désormais le tout nouveau directeur de Cabinet du président de la 9è législature guinéenne, Amadou Damaro Camara. Sa nomination à ce poste stratégique a été rendue publique dans la journée de ce mardi, 5 mai.

Qui est le nouvel promu ?

Détenteur d’une Maîtrise en Droit Public et d’un Master Recherche en Sciences de l’Environnement, Mamadi 3 KABA a plus de 15 ans d’expérience dans les domaines du management des ressources humaines, du droit, de la consultation, du volontariat et de l’enseignement universitaire. Directeur Adjoint des Etudes et Recherche de la Cour Constitutionnelle de la République de Guinée, Vice-président chargé des questions juridiques et électorales du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne et chargé de cours du Droit Constitutionnel, du Droit Administratif, du Contentieux Administratif, de la Législation du Travail, Mamadi 3 a une solide expertise sur les questions constitutionnelles et joue un rôle prépondérant au nom de la Société civile dans l’échiquier politique national, où sa conduite et son engagement ont fait de lui un acteur de premier plan.

Adepte de la gestion basée sur les résultats et en sa qualité de Président du Comité Technique, Mamadi 3 KABA a fait preuve d’efficacité et d’impartialité lors du dernier Audit du Fichier Electoral Biométrique de la République de Guinée, au cours duquel il a assuré une coordination administrative et technique inclusive, à la satisfaction des différentes parties prenantes.

Ancien Vice-recteur et Co-fondateur d’un Cabinet d’Etudes, Mamadi 3 KABA a une solide expérience en matière de management des ressources humaines, de consultation, d’études et assistance juridique, d’enseignement et gestion pédagogique/administrative universitaire, à la fois au niveau des Institutions nationales et internationales, publiques et privées.

Avec une bonne connaissance des Institutions politiques et administratives de la Guinée et une capacité de communication, il continue à fournir des prestations de qualité en tant que consultant, chargé de cours et volontaire au sein de la Société civile et des médias, avec plusieurs articles de presse publiés.

En matière de Compétences clefs, il est bien rodé en Management des Ressources Humaines, Enseignement – Consultation et Etudes Juridiques, Gestion Administrative et pédagogique, Médiation et Résolution de conflits, Communication.

Expériences professionnelles : Depuis janvier 2020 : Vice-président chargé des questions juridiques et électorales du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG).

Depuis décembre 2019 : Chargé du cours Réglementation et Politique de l’Environnement au Centre d’Etude et de Recherche en Environnement de l’Université Gamal Abdel Nasser – Conakry.

Depuis mars 2019 : Directeur Adjoint des Etudes et Recherche de la Cour Constitutionnelle de la République de Guinée.

Juillet à octobre 2018 : Président du Comité Technique d’Audit du Fichier Electoral Biométrique de la République de Guinée.

Septembre à octobre 2018 : Membre du groupe d’Expert du National Democratic Institute (NDI) pour l’élaboration de l’avant-projet de Loi portant Code électoral et ses textes d’application.

Depuis août 2018 : Co-fondateur du Cabinet d’Etudes, de Conseil, d’Orientation et de Formation « CECOF – SARL ».

Depuis février 2018 : Chargé de cours de Droit du Travail en Master Management des Ressources Humaines à l’Université Sherbrooke Academy, Campus-Conakry.

Depuis novembre 2017 : Membre fondateur de l’ONG « Association Guinéenne de Droit Constitutionnel ».

Depuis février 2017 : Formateur semi-accrédité BRIDGE (Bâtir des Ressources en Démocratie, Gouvernance et Election).

Depuis mai 2017 : Formateur des boursiers « YALI GUINEE » dans le cadre d’un financement de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique, suivant l’initiative pour les Jeunes du Président Obama.

Chef du Département Sciences Juridiques de l’Université Libre de Guinée (U.L.G) et chargé des cours de Droit des Collectivités Locales, Droit des Obligations et Droit du Travail.

Depuis novembre 2015 : Décembre 2014 à août 2015 : Responsable des Ressources Humaines des Sociétés (HUAYA-Guinée et La Guinéenne de Prestation BTP).

Août 2015 : Membre du groupe d’Experts pour l’examen de l’application des Conventions, des Protocoles et de la Législation nationale anti-corruption, fraudes et les pratiques assimilées, organisé par l’Agence Nationale à la Présidence de la République chargée de la Lutte contre la Corruption et la Promotion de la bonne Gouvernance (ANLC).

Depuis septembre 2014 : Membre fondateur et Président de l’ONG « Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République ». (O.C.D.R).

Depuis octobre 2013 : Chargé des cours de Droit des Collectivités Locales et Droit Administratif à l’Université Kofi Annan de Guinée.

Novembre 2006 à octobre 2013 : Vice-Recteur chargé de la Formation et des Cursus de l’Université Nelson MANDELA, Président du conseil de discipline et chargé des cours de Droit Constitutionnel et Droit des Obligations.

Depuis octobre 2011 : Chargé des cours du Contentieux Administratif et de la Législation du Travail à l’Université Mahatma Gandhi.

2009-2010 : Chargé de cours de Droit Administratif à l’Université Général Lansana CONTE de Sonfonia-Conakry- (Département Sciences Comptables).

Octobre 2008 à juin 2014 : Chargé des cours de Droit Constitutionnel, de Droit Administratif et de Droit du Travail à l’Université Victor HUGO.

Depuis février 2005 : Consultant juridique de Médias (Radio, Télévision, Sites d’Information…).

Diplômes Universitaires : De 2012 à Avril 2017 : Master 2 Recherche en Sciences de l’Environnement au Centre d’Etude et de Recherche en Environnement (C.E.R.E) de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry – Guinée. De 2001 à Décembre 2005 : Maîtrise en Droit Public de l’Université Général Lansana CONTE de Sonfonia – Conakry.

Autres formations et Certificats : Février 2017 : Formation en BRIDGE (Bâtir des Ressources en Démocratie, Gouvernance et Election), organisée par le Centre Européen d’Appui Electoral (ECES). Octobre 2017 : Formation en Leadership et Développement personnel, organisée par les Cabinets Ted Moses Academy et MLC Consulting. Décembre 2015 : Formation sur la vulgarisation et l’enseignement du Droit International Humanitaire dans les Universités publiques et privées à la Délégation du CICR à Conakry. Janvier 2015 : Formation sur le module « planifiez et contrôlez vos activités » au Cabinet Guide S.A en collaboration avec Business Edge (Banque Mondiale). Mars 2013 : Formation en Gestion des Ressources Humaines au Centre d’Etudes, de Formation et de Recrutement en Management (CEFORMA).

Connaissance informatique : Environnements Windows, MS office (Word, Excel, Power Point

Langues Nationales : Malinké, Soussou

Langues Etrangères : Français, Anglais (Débutant)