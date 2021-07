Plus de doute. Les députés Bintou Touré, Boubacar Diallo et Abdoulaye Kourouma sont radiés des effectifs du groupe parlementaire Alliance patriotique. Dans la correspondance adressée au président de l’Assemblée nationale dont Mediaguinee détient copie, le Groupe demande le remplacement du député Boubacar Diallo au niveau du parlement de la Cedeao et Bintou Touré lors du renouvellement des bureaux des commissions…