Assises nationales à Gbessia port 1 : « ma seule plainte c’est contre l’Etat, qu’il nous donne nos terres » (président du conseil de quartier)

Dans la commune de Matoto, le quartier Gbessia port 1 a accuelli hier mercredi la délégation du Comité Communal des Assises. A cette occasion de pardon et de vérité, la déléguée communale des assises de Matoto, Matam et Dixinn pense que c’est déjà un atout de voir tous ces ressortissants s’engager à bien faire.

« Depuis le début de ces assises, notamment dans la commune de Matoto, nous constatons que la sensibilisation est tombée dans de bonnes oreilles à travers le respect de l’écoute et d’échange entre la population et les responsables »

Plus loin, elle poursuit: « contrairement dans certaines zones, les responsables communaux, les maires, religieux, jeunes et même les femmes ont répondu à l’appel et c’est le résultat que nous attendions d’eux puisqu’ils ont tous accepté de façon officielle ou officieuse d’échanger avec nous, c’est déjà un très bon pas ».

Contrairement à la déléguée des assises de ladite commune, pour le conseiller de la jeunesse de Gbessia port, le processus n’a pas été bien établi puisque les plus concernés ne sont pas informés. Il suggère : « Le mieux, c’est d’élargir l’information pour que plus de personnes soient touchées…Concernant les jeunes, beaucoup de violations flagrantes se font au vu et au su des autorités plus compétentes que nous conseillers de quartier mais comment faire une assise si les deux camps ne sont pas là pour se dire la vérité ? », s‘interroge le conseiller de la jeunesse de Gbessia port 1.

« Il faudrait plus de communications parce que chacun doit connaître sa place pour pardonner ou accepter », suggère-t-il.

Après plusieurs autres plaintes formulées à la délégation, le président du conseil de quartier de Gbessia port1 a tenu à matérialiser la nécessité d’employer les jeunes de sa localité ou à rendre leurs terres qui abritent l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de nos jours. « L’aviation est installée sur nos terres. Depuis des années, nous apprenons que d’autres personnes ont été indemnisées d’une manière ou d’une autre mais nous ici il n’y a absolument rien. Depuis que j’étais jeune, ces terres étaient résumées par la brousse, nous avons risqué nos vies ici mais même nos enfants n’ont pas été employés à l’aéroport international de Gbessia », explique-t-il.

« Notre quartier est l’un des plus déshérités, nous n’avons ni écoles publiques, ni hospitaux. La seule chose que nous avons est cette vieille permanence de 1959. Si l’Etat veut réellement le pardon, qu’il accepte de nous établir dans nos droits. Moi ma seule plainte c’est contre l’Etat, qu’il nous donne nos terres ou emploie nos enfants », martèle Momo Camara, président du conseil de quartier.

Pour finir, la présidente de la délégation, Hadja Mariama Sow, a promis d’écouter et échanger durant ces 2 jours restants pour la commune afin de promouvoir la quiétude sociale et l’entente mutuelle.

Mariame Mayi Cissé