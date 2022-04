Assises nationales à Siguiri: les objectifs déviés, les élèves remplacent les couches ciblées

Les activités liées aux assises nationales ont débuté ce mardi 12 avril dans la préfecture de Siguiri. Pour rappel, ces assises nationales sont organisées pour réconcilier les Guinéens avec leur histoire et les amener au pardon. Mais très malheureusement, en ce qui concerne la préfecture de Siguiri, les couches concernées ne sont pas atteintes.

Selon nos constats sur le terrain, les élèves des différentes écoles ont séché les cours pour venir remplir la salle de la maison des jeunes. Les partis politiques de la préfecture n’ont pas été présents sur les lieux. Des militants du RPG Arc-en-ciel font part de leur mécontentement par rapport à ces assises nationales.

« Au lieu de faire la réconciliation et les assises nationales, il faudrait d’abord libérer les gens. Donc, on ne peut pas comprendre ça. C’est vrai qu’il faut la vérité et le pardon, mais c’est ausi important de libérer les détenus politiques » a confié un responsable du RPG

.Pour éviter la démobilisation, les organisateurs ont préféré mobiliser les élèves du lycée pour remplir la salle. Cette première journée des assises nationales dans la préfecture a manqué vraiment d’objectivité et de clarté. Attendons de voir la suite.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

