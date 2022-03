Les assises nationales sont enfin d’actualité sous l’ère CNR depuis le mardi dernier. Leur lancement a toutefois été boycotté par plusieurs leaders politiques et de la société civile.

Joint par notre rédaction, le président de la Nouvelle Génération Politique, Badra Koné estime que c’est une opportunité afin de matérialiser l’ensemble des promesses faites par le régime déchu sans réalisation concrète et vouloir confondre le règne passé à celui du colonel Mamadi Doumbouya serait une erreur colossale qu’il faut éviter.

Selon le président, c’est une opportunité d’exposer les faits pour que le Guinéen se libère l’esprit. « Maintenant ce qui amène les gens à croire que c’est bâclé est le fait que certains s’opposent à l’idée. Ils ont tendance à faire croire que c’est pour des raisons qu’ils n’ont pas participé ? C’est bâclé parce qu’ils ne veulent pas que ça se fasse ? », s’interroge-t-il

Et de poursuivre, le président Badra Koné a fait savoir que se précipiter pour faire des élections ne servira à rien. « L’on se retrouve dans une situation pour la refondation effective, j’estime que la Guinée a connu plusieurs élections qui n’ont pas réglé nos problèmes. La dernière qui a été l’une des plus grandes élections d’histoire de la Guinée, c’est celle de 2010 pendant laquelle on estimait qu’un bon démocrate fera notre affaire. Mais comme Alpha Condé, les gens qui se battent pour avoir le pouvoir sont tous de la même génération et réfléchissent plus ou moins de la même façon, ils peuvent être même pires que ça. Donc se précipiter aux élections ne servira à rien, il y a des choses à faire encore avec le CNRD. Ces derniers temps, on a vu des choses ici qui nous donnent à réfléchir », a-t-il ajouté.

Concernant les procédures et le divorce qu’on observe entre frange de la population guinéenne et la junte militaire, le président de la Nouvelle Génération Politique pense que la conclusion est hâtive et que les actes prouvent à suffisance que le bateau ira à bon port. « Mettre en place la CRIEF, poser les actes concrets, la récupération des biens de l’État n’a jamais préoccupé Alpha Condé au point que certains se considèrent négligés. Il a été le contraire de Alpha Condé qui s’en va avec les promesses non réalisées, ce qui n’est pas encore le cas du Colonel. Ce qui se passe en fait, tout le problème de la Guinée aujourd’hui se résume par la résolution définitive des problèmes des 63 ans en même temps », a fait remarquer M. Badra Koné.

Pour lui, si les États-Unis ont une constitution parce que les militaires étaient à la tête du combat pour la 5e République en termes de changement radical parce que les hommes politiques se rendent dans la dynamique de draguer le peuple. « Les conditions nécessaires à une refondation nationale: une consultation des Guinéens sur le modèle de démocratie, nous entendre sur les fondamentaux sur les procédures afin que chacun parte à la course avec une égalité des chances. Moi, je pense que c’est une histoire qui n’est pas en dessous de 3 ans », a conclu le vice-maire de la commune de Matam, Badra Koné.

Mariame Mayi CISSÉ