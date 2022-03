Prenant part à la cérémonie de lancement des assises nationales ce mardi 22 mars 2022, le président par intérim du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG), Elhadj Boubacar Fofana, a salué l’organisation desdites assises nationales en ces termes :

« Mon sentiment, c’est de saluer l’initiative du gouvernement pour avoir organisé un tel évènement qui, j’en suis sûr peut aboutir à l’entente entre les Guinéens. Je lance un appel à tous les Guinéens de faire en sorte que cet élément soit un point de rencontre et d’entente pour qu’à la fin, qu’on sorte ici avec tête haute par rapport à la réconciliation nationale. Et pour qu’on s’atèle enfin au développement de notre économie. Aucun développement n’est possible sans l’entente. Donc au nom du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, nous demandons à tous les Guinéens de cultiver la paix et l’entente dans notre pays. »

Youssouf Keita