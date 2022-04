La cérémonie d’ouverture des assises a été effective ce mardi 12 avril 2022, dans la commune urbaine de Kindia. Elle a été présidée par le président du Conseil National de la Transition, Dr Dansa Kourouma. Une première journée qui a connu la présence de plusieurs entités sociales.

C’est pour écouter et collecter les informations relatives aux violences ou des violations des droits humains subies par des victimes ou relevées par des témoins que les nouvelles autorités du pays ont organisé ces assises nationales.

A Kindia, c’est le président du conseil national de la transition qui a donné le coup d’envoi desdites assises. Une journée qui a coïncidé à celle de la retraite du conseil national de la transition pour le renforcement de ses capacités d’actions.

« C’est un sentiment de fierté doublée d’espoir parce que deux événements majeurs coïncident dans la cité des agrumes, la retraite du conseil national de la transition pour renforcer ses capacités d’actions en rapport avec ses missions dévolu par la charte de la transition et qui coïncide au lancement officiel des assises nationales appelée, journée de vérité et de pardon. Le président de la transition l’a dit dans son discours de prise de pouvoir que la justice sera la boussole de la transition. Il n’y a de pas justice sans vérité et il n’y a pas de justice sans pardon, la finalité de la justice, c’est le pardon. Kindia, c’est la région la plus proche de la capitale cela veut dire si ça se passe bien à Kindia par effet de contagion ça passera bien à Conakry et ce qui se passe bien à Conakry se passera bien sur toute l’étendue du territoire national. Ces assises initiées par le CNRD ont un pesant d’or, ça donne l’opportunité aux Guinéens d’extérioriser leurs souffrances, de mettre sur la table les rancœurs, de dire officiellement les blessures oui les blessures ne sont pas que physiques, il y’a les blessures de l’esprit, il y’a les blessures du cœur, il y’a les blessures de la mémoire collective. Ces assises sont une opportunité pour extérioriser et mette sur la table ce que nous ressentons au profond de nous même et qui nous empêche de nous réconcilier, qui nous empêche de nous pardonner. Donc je souhaite que la population de Kindia donne l’exemple en matière de capacité, de révélation de la vérité, en matière de la capacité de pardon, de réconciliation parce que Kindia est une ville historique », dit-il.

Ce mardi, le Comité préfectoral des assises de Kindia a écouté plusieurs composantes sociales notamment les représentants des 4 coordinations régionales, les 4 représentants des sous préfectures de Kindia et les représentants des organisations des défenses des droits de l’homme. Les assises vont se poursuivre ce mercredi 13 Avril avec d’autres groupes cibles.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

