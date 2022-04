Assises nationales : le MATD confère avec la société civile guinéenne

Pour l’inclusivité et la réussite des assises nationales, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD) a conféré ce samedi 02 avril au cours d’un atelier avec la société civile guinéenne sur les assises nationales.

Selon Mory Condé, l’objectif principal dudit atelier consiste à recueillir les attentes des organisations de la société civile guinéenne vis-à-vis des assises nationales et surtout contribuer à l’élaboration des termes de référence (TDR) des assises à travers les actions que pourraient mener les acteurs de la société civile pour leur réussite.

Mory Condé, MATD



« Pour nous, la participation de la société civile est capitale. Nous voulons que vous essayez de voir qu’est-ce que vous pouvez faire comme proposition. Parmi vous, certains ont estimé qu’il fallait organiser cette rencontre d’aujourd’hui pour que sur la base de vos expériences sur le terrain, sur la base de toutes vos activités, qu’est-ce que vous pensez aujourd’hui qui peut être fait pour que ces assises puissent réussir. Quelles sont les actions que vous estimez pertinentes mais notamment du point de vue société civile de Conakry à Yomou, de Conakry à Koundara, quelles sont les actions que la société civile peut conduire ? Vous allez faire des propositions, nous n’allons pas interférer (…). C’est l’ensemble de vos propositions que nous remettrons aux présidents su comité national des assises qui vont travailler avec leur équipe technique et après, ils vont mettre ça dans leur document pour être les termes de référence des assises en Guinée », a expliqué Mory Condé.

Adhérentes à l’esprit des assises, les organisations de la société civile guinéenne entendent jouer leur partition pour la réussite des assises nationales.

Abdoul Sacko, Société civile



Cependant, la société civile demande au comité national des assises : « La capitalisation de tout ce qui est acquis à travers la CPRN. Il faut actualiser le travail qui avait été fait par la CPRN. Et l’actualiser entend de voir la période qui n’a pas été prise en compte par la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale (CPRN), notamment tout ce qui est fait en terme de violence d’État ou de violence dans le pays qui sont à même d’être débattue dans la question de réconciliation nationale qui va couvrir donc, la période de 2015 à décembre 2021. Nous avons estimé aussi que ces assises puissent lancer les jalons, les bases d’une sorte de réconciliation qui passe par le rétablissement de la vérité, la justice réparatrice et le pardon. Nous souhaitons ces assises inclusives, c’est-à-dire, envoyer tout ce que le comité national des assises va faire en terme de démarches pour rassurer les indécis parce que nous estimons que certains sont réticents parce qu’ils ne sont pas rassurés par rapport à la démarche », a souhaité Abdoul Sacko, le président du conseil régional des organisations de la société civile de Conakry.

A l’issue des travaux de l’atelier, les organisations de la société civile ont fait des propositions et formulé des recommandations au comité national des assises pour l’élaboration des TDR des assises et surtout de leur réussite.

Sadjo Bah

625016669