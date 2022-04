Assises nationales : le PDG-RDA invite ses structures à défendre le bilan du président Ahmed Sékou Touré

Initiées par les autorités de la transition, les assises nationales se tiennent en ce moment en Guinée et dans certains pays étrangers où des guinéens vivent. Dans une correspondance datant le 11 avril dernier et adressée à toutes les structures du Parti Démocratique de Guinée du Rassemblement Démocratique Africain (PDG-RDA), le secrétaire général par intérim dudit parti, Oyé Béavogui dira entre autres : « faisons parler de notre militantisme pour défendre le bilan du Président Ahmed Sékou Touré et de la révolution guinéenne. »

Ci-dessous correspondance