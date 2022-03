Contrairement aux 61 partis politiques dont l’UFDG et l’UFR, l’ancien parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) et alliés participeront bel et bien aux assises nationales qui s’ouvriront ce mardi 22 mars 2022, sur l’ensemble du territoire national.

Selon la porte-parole, Domany Doré, leur formation politiques et ses alliés prendront part auxdites assises.

Nous y reviendront !

Youssouf Keita