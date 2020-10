Assistance aux impactés de Souapiti : le gouvernement vole au secours des habitants de Kolet

Soucieux du bien-être des populations des différentes localités impactées par le projet d’aménagement hydroélectrique de souapiti, le gouvernement multiplie des efforts afin d’assurer un accompagnement efficace et durable desdites populations.

Ce dimanche, 11 octobre 2020, la ministre de l’Energie, Bountouraby Yattara en compagnie d’une forte délégation de son département et des responsables du projet Souapiti s’est rendue dans la sous-préfecture de Kolet, préfecture de Télimélé pour officiellement remettre aux populations de cette localité un important appuie du gouvernement composé de deux (2) barques de 60 places chacune et de 10 tonnes.

Accueillie par une foule en liesse qui scandait des slogans favorables à la reconduction du candidat du RPG Arc-en-ciel, Pr Alpha Condé à la tête du pays, la ministre a, au nom du gouvernement remercié les uns et les autres, avant d’indiquer :

« Je suis là aujourd’hui sur instruction du Président de la République et du Premier ministre pour apporter un accompagnement du gouvernement à la population de Kolet. Cet appui est composé des barques motorisées au nombre de deux (2) de 60 places chacune et dix (10) tonnes de riz. Il (appui) est destiné à la population impactée par le projet Souapiti. Vous savez, le président Alpha Condé est soucieux du bien-être de toute la population guinéenne. Et c’est dans ce cadre qu’il fait cet appuie », dira-t-elle.

S’agissant de la forte mobilisation qui lui a été réservée par les citoyens, elle dira qu’elle est rassurante. « Ce que nous venons de voir signifie que la population de Kolet est derrière le RPG Arc-en-ciel et son candidat, Pr Alpha Condé. Et que le 18 octobre prochain, Kolet fera 100% pour le RPG Arc-en-ciel. Comme nous partons à l’élection présidentielle, nous avons demandé à la population d’aller voter dans la paix. Parce qu’il s’agit d’une élection et non un conflit. Donc, nous devons préserver la paix dans notre pays parce que sans la paix, on ne pourra rien faire… »

Pour sa part, le Directeur général du projet Souapiti, Amara Camara a, dans la langue du terroir (Soussou) expliqué à ses citoyens mobilisés le bien-fondé de voter pour le Pr Alpha Condé le 18 octobre prochain.

Youssouf Keita

