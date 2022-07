Assistance des personnes vulnérables: le FDSI signe un partenariat avec hôpitaux, cliniques, CMC et pharmacies

La politique sociale des nouvelles autorités vise à accorder une assistance et à mettre un accent particulier sur la prise en charge socio-sanitaire des personnes, des familles, et des groupes en difficulté. C’est dans ce sens que le Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) a signé ce jeudi 14 juillet un partenariat avec plusieurs hôpitaux, cliniques privées, CMC et les pharmacies. La cérémonie de signature a eu lieu dans un réceptif hôtelier de Conakry.

Cette signature avec les structures sanitaires cités ci-dessus vise entre autres à améliorer le système de protection sociale en le rendant plus efficace et équitable, afin de protéger durablement les groupes de personnes pauvres et vulnérables contre les risques sous toutes leurs formes, nous apprend-on.

Pour commencer, le Directeur Général du Fronds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), Lansana Diawara, a rappelé ceci: « En effet, les problématiques du système de santé guinéen sont dominées, d’une part par une mortalité encore élevée, en particulier chez les groupes les plus vulnérables, y compris le couple mère-enfant, une couverture effective faible pour la plupart des services essentiels de santé, un environnement caractérisé par d’importants obstacles et contraintes dans l’accès aux services et soins de santé. D’autre part, selon les données de l’Institut National de la Statistique (INS), le système de santé est caractérisé par un taux de morbidité élevé au sein de la population, soit 74% Une inégalité dans l’accessibilité aux soins de santé avec 66% de riches malades qui consultent un service de santé, tandis que, c’est seulement 40% des pauvres qui ont cette possibilité! »

Poursuivant, Lansana Diawara d’ajouter ceci: « Les difficultés auxquelles sont confrontés les indigents ne se limitent pas qu’au niveau du paiement direct des factures des prestataires sanitaires. En effet, beaucoup de malades indigents peuvent se retrouver dans des situations qui nécessitent la prise d’un repas avant d’avaler un médicament gratuitement prescrit par un agent de santé. Nous lançons un appel solennel aux partenaires techniques et financiers ou aux personnes de bienveillance pour satisfaire les besoins d’offrir un repas aux patients indigents lors de leurs séjours dans les formations sanitaires pour éviter qu’ils prennent des médicaments à jeun »,a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, il est à rappeler, dit-il, que le malade indigent a droit au même traitement que tous les autres malades et pour pallier cette problématique, le FDSI s’engage à utiliser le même système et le même circuit de prise en charge sanitaire que le patient ordinaire. « Il ne doit y avoir aucun signe discriminatoire qui le distingue des autres malades. Pour terminer, je voudrais ici réaffirmer la volonté de la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) à œuvrer auprès des formations sanitaires afin d’accroître le capital santé des indigents. L’autre précision qui est aussi importante ce n’est pas un Fonds qui est destiné à prendre en charge un fonctionnaire. Quel que soit le niveau de revenu d’un fonctionnaire ou du Guinéen, il n’est pas éligible pour être pris en charge par le Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI). Seuls sont éligibles les Guinéens qui n’ont aucune situation, qui ne travaillent pas, qui sont dans la précarité absolue et que l’Etat a la responsabilité de les protéger, de les soigner et les accompagner. Même les cadres et travailleurs du FDSI ne sont pas éligibles pour la prise en charge. Et cette mesure sera élargie très prochainement aux structures sanitaires dans les régions administratives du pays »

Ont signés ce partenariat: l’hôpital Jean Paul 2, le CHU Donka, les pharmacies Bakari, Banlieue, Coronthie, Nouni Conseil, les CMC Ignace Deen, Ratoma, Minière, et la clinique Pasteur.

Mamadou Yaya Barry