Assistance financière : Rusal/Friguia offre plus de 100 millions de francs guinéens à 16 villages de Fria

Comme à ses habitudes, la société Rusal/Friguia a procédé hier jeudi 30 décembre 2021, à la remise officielle d’un appui financier en faveur des populations de sa zone d’exploitation. Il s’agit d’une enveloppe de 116 millions de francs guinéens répartis entre 16 villages abritant les carrières d’exploitation de la bauxite. La cérémonie de remise a eu lieu dans la salle de réunion de la préfecture en présence des autorités préfectorales et communales ainsi que les responsables des populations bénéficiaires, rapporte Friaguinée.net.

Dans le cadre du programme d’appui au développement des infrastructures des collectivités dans la zone d’activité de Rusal à la préfecture de Fria, les responsables de Rusal/Friguia ont remis hier jeudi 30 décembre 2021 une aide financière d’un montant de plus de 100 millions de francs guinéens aux villages de Kodekhoure, Katourou III, Adama Sorya, Fokibo, Doteba, Boudoubaga, Toundedokhode, Kimbo, Kalema, Manga Mory, Kontagui, Touba, Kawounda, Videria Amina, Tabossy, Tigue.

Au nom du Chef de la Représentation de RUSAL en Guinée, Alexandre LARIONOV, le Directeur général de Rusal/Friguia, Kanafotsky Yuriy a rendu un hommage aux autorités locales et à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à la rencontre. « Je suis heureux de constater que cette cérémonie devient déjà une bonne tradition avant la fête de fin d’année: d’ailleurs, l’année dernière et avant-dernière, nous avons organisé la remise d’une assistance aux sages des villages de notre zone de présence. Le volume total des fonds octroyés par RUSAL au cours de trois années a dépassé 300 millions de francs guinéens. Nous avons l’intention de continuer ce travail dans les années à venir.

Les moyens remis aujourd’hui par RUSAL sont un geste de bonne volonté de la part de la société visant à développer la région. C’est une initiative caritative, entreprise au-delà des obligations que Rusal, en tant qu’investisseur responsable, remplit pleinement. Ce qui se passe aujourd’hui est un pas supplémentaire vers le renforcement de l’atmosphère de paix sociale et d’harmonie entre les voisins les plus proches », a-t-il expliqué.

D’après monsieur Kanafotsky, depuis le redémarrage de l’usine en 2018 avec plus de 125 millions de dollars dépensés, Friguia est devenue une source de stabilité et de bien-être pour les habitants de Fria et de toute la région. « A l’heure actuelle, 1 430 personnes travaillent à l’usine et encore 2 500 agents d’entreprise ont leurs emplois grâce à son fonctionnement. « Au cours de quatre dernières années, neuf puits artésiens ont été forés et mis en service par l’usine Friguia dans les villages de KAN-KAN, FOKIBO, Adama Soria, Kimbo, Toundédokhodè, Dotè, Tigue 2, Mangamori et Kontagui. A l’aide de ses propres moyens, l’usine Friguia a également réparé des routes dans les villages de Dotè, FOKIBO, Touba, KONTAGUI, Tigué. En octobre 2021 RUSAL a lancé un projet important de rénovation de la station d’épuration de la ville de Fria qui permettra de préserver la santé de milliers d’habitants de la ville et des villages voisins. Afin de réaliser ce projet, Friguia dépensera plus de 400 millions de francs guinéens. Le démarrage de la station, c’est aussi la création de nouveaux emplois pour la population locale », a-t-il fait savoir.

Pour terminer, le DG de Rusal/Friguia a rappelé de nombreux autres appuis dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 avec la création et l’équipement de dix centres spécialisés de traitement des patients, atteints de covid-19 dans le pays qui fonctionnent sous l’égide de l’ANSS. « A l’heure actuelle, plus de huit cent patients ont été traités avec succès dans nos centres médicaux de Fria et Kindia, où, grâce au travail conjoint des médecins spécialistes russes et guinéens, ils ont réussi à vaincre cette terrible maladie.

Président la rencontre, le préfet de Fria, Colonel Yaya Kalissa a vivement remercié la société au nom du président de la transition le colonel Mamadi Doumbouya pour son appui constant en faveur des populations de Fria. » se réjouit-il.

« Les partenaires et les communautés doivent rester ensemble. Ce sont des fonds qui sont alloués annuellement à la communauté. Donc, assister à cette remise, je suis comblé de joie. Je remercie la société Rusal/Friguia pour avoir honoré son engagement. Nous avons l’obligation, conformément aux instructions données par le chef de l’Etat, Colonel Mamadi Doumbouya, d’assurer la sécurité de l’ensemble des populations et de leurs biens et de préserver les investissements du partenaire », a dit l’autorité préfectorale.

Au nom des populations bénéficiaires, Mohamed Conté, chef du quartier de Tigué et en même président du comité de concertation de la localité minière de Fria, c’est un ouf de soulagement pour les populations impactées de recevoir ces fonds.

« C’est un sentiment de joie aujourd’hui car les partenaires ont honoré leur engagement et donc, nous ne pouvons que remercier Rusal. Ils ont renforcé notre cohabitation. Nous remercions le préfet qui a joué un rôle ; mais, la société aussi avait la volonté d’assister cette population parce que la société a toujours fait preuve de volonté avec plusieurs réalisations d’infrastructures d’intérêt communautaire », a-t-il reconnu.

