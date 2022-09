Association des communes de Guinée : vers l’élection d’un nouveau bureau

L’Association Nationale des Communes de Guinée (ANCG) a entamé hier jeudi 29 septembre son assemblée générale extraordinaire sous l’égide de l’Agence nationale de financement des collectivités (ANAFIC) et du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Avec pour objectif d’élire un nouveau bureau, cette assemblée générale extraordinaire réunira durant deux jours successifs plus de 300 conseillers communaux venus de l’ensemble du territoire national.

Selon Mohamed Sikhé Camara, DGA de l’ANAFIC, son agence qui jusque-là avait du mal à fonctionner, a pu grâce aux nouvelles autorités organiser cette assemblée générale afin de mettre en place un nouveau bureau, cela dans le cadre toujours d’accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs propres intérêts.

« Aujourd’hui nous assistons à l’Assemblée générale extraordinaire de l’Association Nationale des Communes de Guinée qui est une association faîtière qui œuvre dans le sens de la défense des intérêts des collectivités locales. Donc jusque-là l’agence avait du mal à fonctionner, mais aujourd’hui avec les nouvelles autorités nous avons prévu cette assemblée générale pour mettre en place un nouveau bureau dans le cadre toujours d’accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs propres intérêts. L’ANAFIC finance les collectivités locales, l’ANCG est constituée des collectivités locales. Donc nous allons dans le cadre du financement de leurs activités, fonctionner à un certain pourcentage pour mettre à la disposition de l’ANCG, qui va continuer à défendre institutionnellement, organisationnellement et structurellement l’ANCG dans le cadre de l’accompagnement toujours des communes de Conakry.», a-t-il expliqué.

Alors que l’ANCG propose un prélèvement d’un quota de 3% sur les accompagnements de chaque commune, Mamadouba Tos Camara Maire de la commune de Matoto et membre du bureau a estimé que cela permettra à l’ANCG de remplir efficacement son rôle.

« Le conseil propose, ne décide pas. L’ANCG est une structure faîtière qui va gérer l’ensemble des préoccupations des conseillers communaux, à la tête les différents maires. Nous faisons une proposition et cette proposition nous allons la soumettre aux responsables au plus haut niveau à travers notre ministre, mais en ce qui concerne les 3%, ça c’est prélevé dans les accompagnements des différentes mairies en matière de financement des mairies de la Guinée en matière de financements sociaux et communes de base », dira-t-il.

Parlant des nouvelles orientations de l’ANAFIC, Mory Condé déclare qu’elle aura désormais le rôle de mobilisation et de gestion des ressources du FNDL, FODEL et du FODECCON.

« Nous avons décidé de réunir l’ensemble de ces agences en une seule agence, l’ANAFIC qui aura désormais le rôle de mobilisation et de gestion des ressources du fonds national de développement local (FNDL) qui aura également le rôle de mobilisation et de gestion des ressources du FODECCON (fonds de développement des communes de Conakry), mais également le rôle de mobilisation et de gestion des ressources du FODEL (fonds de développement économique et local). Donc demain nous allons toute la journée pour expliquer à ces collectivités ces nouvelles orientations afin qu’ils puissent s’en approprier et se mettre au service de nos populations à la base », a-t-il déclaré.

À noter que durant ces deux jours plusieurs sujets seront abordés, notamment le dégel des comptes des collectivités.

Maciré Camara