Association des magistrats de Guinée: Mohamed Diawara élu président !

Après le vote du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’Association des Magistrats de Guinée a aussi procédé à l’élection de ses membres pour les 7 postes à pourvoir, à savoir, le bureau du président, le secrétaire général, la trésorie, secrétaire à l’information, secrétaire à la presse et à la formation, secrétaire aux affaires sociales et le Secrétaire aux affaires extérieures.

La cérémonie a eu lieu dans la journée de ce mercredi 9 mars, dans la salle d’audience de la Cour d’Appel de Conakry.

Dans sa communication qui a suivi le dépouillement, N’Faly Sylla commis d’office pour superviser les travaux a fait savoir qu’ils étaient au nombre 226 votants sur les 431 électeurs, avec un taux de participation de 51, 27%.

« À l’issue du vote, le juge Mohamed Diawara a été élu président avec 163 voix; le Secrétariat général Abdoulaye Israélien Kpogomou a obtenu 129 voix; la Trésorière Madame Keita Néné Hawa Diallo a eu158 voix; le Secrétariat à l’organisation Mamoudou Diakité a eu 150 voix; le Secrétariat à la presse et à la formation kaman Magloire Théophile Kwadio a obtenu 114 voix; la Secrétaire aux affaires sociales madame Sylla Joliette Mani a eu 163; la Secrétaire aux affaires extérieures : Madame Aïcha Sacko a eu 163 voix. »

Le nouveau président de l’association des magistrats de Guinée Mohamed Diawara – jeune réputé talentueux et intègre- pour un mandat de 2 ans renouvelable en remplacement de Mohamed Aly Thiam qui était à cette fonction a tenu à exprimer un sentiment de joie, de fierté pour avoir bénéficié de la confiance de l’ensemble des magistrats de Guinée à l’unanimité. Avant de rassurer de sa volonté à travailler dans les règles de l’art.

« J’attache du prix à ces valeurs. J’avoue que je mériterai cette confiance. Nous ferons en sorte que les activités commencées par M. Mohamed Aly Thiam suivent leur cours normal et nous ferons en sorte qu’il y ait une magistrature de qualité en Guinée. Nous ferons en sorte que la magistrature soit l’étoile polaire des professions. Nous ferons en sorte que les droits des magistrats soient respectés et que l’indépendance et l’impartialité des magistrats soient assurées en toute circonstance. Au-delà de tout ça, nous ferons en sorte que les magistrats exercent convenablement leur devoir et notamment être loyal à la République et non à un individu. Le projet qui me tient à cœur c’est la réforme du secteur de la justice et le professionnalisme dans l’exercice de nos fonctions respectives. Chaque magistrat doit jouer correctement son rôle, il n’a d’ordre à recevoir de personne. S’il doit agir, il doit se conformer à la loi et au nom du peuple de Guinée et non au nom d’un homme quelconque », indique le juge Diawara.

Il faut retenir que le bureau de l’Association des Magistrats de Guinée est composé de N’faly Sylla, Mamadou Saliou Diallo, Mamadou Bhoye Diallo, Maurice Onivogui, Pierre Milimono, Hadja Mballou Keita.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08