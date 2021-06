Atelier sur le secteur minier : communiqué de presse du MMG et de Wassolon Agency Communication

Le Ministère des Mines et de la Géologie et la structure Wassolon Agency Communication, informent l’ensemble des journalistes des médias publics, privés et de la presse étrangère, déjà invités, que l’Atelier sur le secteur minier, initialement prévu à Coyah, a été délocalisé à Conakry, du 24 au 26 juin, à l’hôtel Blue Beach.

Le complexe hôtelier Blue Beach, est situé au quartier Nongo, Commune de Ratoma, derrière la station Shell, sise avant le pont de Lambandji.

Il est à rappeler que les participants devront forcément être munis de leurs cartes de vaccination anti-Covid, pour accéder à cet Atelier, qui vise à renforcer leurs connaissances sur les Enjeux et Perspectives du secteur minier guinéen.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter les numéros suivants : 628 54 69 52/628 02 67 57/622 81 57 82/624 26 92 42.