Athlétisme : la 8è édition du semi-marathon Total-Guinée lancée, à Conakry

Total Guinée et ses partenaires traditionnels sponsors (BICIGUI, SORAGUI, Consortium SMB) organiseront le 12 avril prochain, à Conakry, la 8ème édition du semi-marathon Total Guinée. L’annonce a été faite ce vendredi, 14 février 2020, au cours d’une conférence de presse qui a réunie autour du Directeur national des Sports et Activités Physiques l’ensemble des représentants des structures précitées, le président de la fédération guinéenne d’Athlétisme et d’autres acteurs du sport en Guinée.

Dans son allocution de bienvenue, le Directeur général de Total Guinée, Nicolas Lisiecki a, après avoir remercié les uns et les autres pour leur présence, dira que cet évènement a été initié et organisé par son institution dans le cadre de ses activités sociétales et dans le cadre du développement de sa politique citoyenne.

« Cette initiative a été mise en place il y a quelques années, précisément en 2012. De 350 athlètes participants en 2012, cette année comptons avoir plus de 9000 participants », dira-t-il entre autres, avant de promettre que son entreprise ne ménagera aucun effort pour la réussite totale de ladite édition.

Quant aux responsables des sociétés partenaires, ils ont tour à tour remercié Total Guinée, avant d’indiquer que leur contribution et assistance ne feront pas défaut pour donner à cette autre édition du semi-marathon un succès éclatant.

Prenant la parole au nom du ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique, le Directeur national des Sports et des Activités physiques, Lanciné Tabassan Keita a mentionné le semi-marathon de Conakry est devenu l’un des évènements sportifs les plus marquants et les plus populaires de la République de Guinée.

« Cette popularité est due au professionnalisme avec lequel il est organisé par la société Total Guinée et ses nombreux partenaires… »

Poursuivant, il a fait savoir que le département en charge des Sports en collaboration avec la fédération guinéenne d’athlétisme fera tout pour que cette 8ème édition soit une réussite.

A noter que comme les précédentes éditions, cette 8ème édition connaitra trois (3) catégories d’athlètes (participants) à savoir ceux des 5 kilomètres, de 12 kilomètres et de 21 kilomètres.

Youssouf Keita

