Athlétisme : la 8è édition du semi-marathon TotalEnergies Marketing Guinée lancée, à Conakry

TotalEnergies Marketing Guinée et ses partenaires sponsors (Vista Gui, SORAGUI, Consortium SMB) organiseront le 29 mai prochain, à Conakry, la 8ème édition du semi-marathon TotalEnergies Marketing Guinée. Ce, après sa non tenue l’année dernière pour cause de Covid-19 dans le pays.

L’annonce a été faite ce vendredi 8 avril 2022, au cours d’une conférence de presse qui a réuni autour du ministre des Sports et de la Jeunesse, Lansana Béa Diallo l’ensemble des représentants des sponsors précités, le président de la fédération guinéenne d’athlétisme et d’autres invités de marque.

Dans son allocution de bienvenue, le Directeur général de TotalEnergies Marketing Guinée, Adjé Kacou a, après avoir remercié les uns et les autres pour leur présence, dira que cet évènement a été initié et organisé par son institution dans le cadre de ses activités sociétales et dans le cadre du développement de sa politique citoyenne.

« Le Semi-marathon a été créé en 2012 lors de la célébration des 50è anniversaire de l’existence de TotalEnergies en Guinée par son Directeur général M. Philipe Jubauult en collaboration avec la fédération guinéenne d’athlétisme. Le semi-marathon de TotalEnergies Marketing Guinée est un évènement sportif qui s’internationalise par la participation de trois pays de la sous-région à savoir le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone lors de la précédente édition en 2019 », dira-t-il.

Poursuivant, il fera savoir que pour TotalEnergies Marketing Guinée et ses partenaires, le semi-marathon se décline en trois aspects qui sont : un aspect sportif, un aspect de citoyenneté et un aspect santé.

« En tant qu’entreprises responsables, construire l’avenir ensemble signifie prendre soin de la santé de la population locale. La santé de tous dans une ambiance conviviale. 1ère édition en 2012 : 350 participants ; 7ème édition en 2019 : 7 000 coureurs et 3 000 volontaires et encadreurs soit 10 000 personnes mobilisées ; 2022 : 8ème édition qui a été reportée en 2020 à cause du Covid-19, l’objectif était 9 000 participants et 3 000 volontaires soit 11 000 personnes mobilisées », a-t-il mentionné, avant d’indiquer l’occasion sera mise à profit pour célébrer les 60 ans de Total en Guinée.

Quant aux responsables des sociétés partenaires, ils ont tour à tour remercié TotalEnergies Marketing Guinée, avant d’indiquer que leur contribution et assistance ne feront pas défaut pour donner à cette autre édition du semi-marathon un succès éclatant.

Pour sa part, le ministre Lansana Béa Diallo s’est réjoui de la pérennisation de cette activité (semi-marathon) avant de mentionner qu’elle est devenue l’un des évènements sportifs les plus marquants et les plus populaires de la République de Guinée.

« Je voudrais vraiment saluer l’initiative et vous dire que mon ministère continuera à accompagner le projet. Et dire aussi que le sport, pour moi, c’est vecteur de cohésion, un modèle et un état d’esprit qui amène beaucoup d’entreprises à aller vers la performance (…) Donc je voudrais une fois encore saluer l’initiative et vous dire qu’on est avec vous… »

A noter que comme les précédentes éditions, cette 8ème édition connaitra trois (3) catégories d’athlètes (participants) à savoir ceux des 5 kilomètres, de 12 kilomètres et de 21 kilomètres.

Youssouf Keita