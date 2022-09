Attaque à main armée à Kindia : des bandits emportent 30 millions de francs guinéens et plusieurs objets

Des bandits armés ont attaqué une boutique dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 septembre 2022, au quartier Abattoir 1, dans la commune urbaine de Kindia. Selon la victime, les assaillants lourdement armés ont emporté une somme de 30 millions de francs guinéens et plusieurs objets.

C’est aux environs de 2 heures du matin que les inconnus se sont attaqués à une boutique du quartier Abattoir 1. Après avoir tiré à maintes reprises, ils ont cassé une partie du mur pour s’introduire à l’intérieur. La victime du nom de Ousmane Baldé parle d’un vol de 30 millions de francs guinéens.

« Hier, dans les bandes de deux heures du matin, les malfrats sont vénus, ils ont cassé une partie de mon mur et moi j’étais dedans et j’ai commencé à crier pour demander de l’aide. Ils ont tiré des balles pour ne pas que des gens sortent. Et quand j’ai vu qu’ils insistaient toujours ; moi aussi j’ai réussi à sortir de la boutique par le toit. Ils ont réussi à emporter un montant de 30 millions de francs guinéens. J’avais 10 millions qu’on m’avait confié, ça c’était avec moi plus mon ordinateur », a expliqué Ousmane Baldé.

Le boutiquier qui a cherché à sauver sa tête pendant l’attaque s’est adressé aux autorités en ces termes « Ce que je veux dire à l’autorité vraiment il y a l’insécurité totale à Kindia, qu’ils nous aident sinon, nous les commerçants, nous souffrons beaucoup. A vrai dire, moi j’ai eu de la chance sinon, on allait me tuer », a-t-il dit.

Cette attaque survient quelques jours après celle de Foulayah, un district de la sous-préfecture de Friguiagbé où un jeune d’une trentaine d’années a été nuitamment abattu par des bandits armés.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

