Fermeture de frontière et attaque de l’ambassade : le vice-président de Sierra Leone Juldeh chez Alpha Condé

Suite à la fermeture de la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone et l’attaque samedi dernier de l’ambassade de Guinée à Freetown qui a fait un mort, des blessés et des dégâts matériels importants, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a dépêché à Conakry son vice-président Dr Mohamed Juldeh Jalloh chez son homologue guinéen.

Alpha Condé a reçu mardi son hôte au palais présidentiel Sékhoutouréya qui l’a assuré que pareil désordre ne se produira plus. Ajoutant que six personnes ont été interpellées et répondront devant la loi.

“Je suis venu d’abord ici pour rencontrer le président et le gouvernement pour exprimer notre solidarité par rapport aux incidents qui sont survenus à Freetown. Vous le savez, il y a un groupe de jeunes samedi dernier qui sont allés à l’ambassade de Guinée à Freetown pour empêcher les gens de recevoir leurs cartes d’électeurs. Lors de cette attaque, il y avait un groupe qui a cassé un peu l’ambassade. Tout de suite, l’Etat sierra-léonais à travers la police a pris des dispositions. On est allés là-bas, on a arrêté 6 personnes. Un parmi les jeunes est décédé. Actuellement, l’investigation est en cours. On a condamné avec fermeté cette attaque parce qu’on ne peut pas accepter que les gens viennent de nulle part (Sierra Léone ou en Guinée) pour aller attaquer une ambassade. C’est sous la responsabilité de l’Etat de Sierra Leone. Parce qu’on a pris des mesures de sécurité nécessaire. On a renforcé la sécurité au sein de l’ambassade, dans la résidence de tous ceux qui travaillent à l’ambassade. Et, on a mis un dispositif au sein de l’ambassade et pour tous ceux qui travaillent à l’ambassade. L’Etat Sierra-léonais, pour les accompagner dans le cadre de ces élections, on va sécuriser l’ambassade. C’est dans ce cadre que je suis venu [à Conakry] pour expliquer au président Alpha Condé et lui exprimer la solidarité de la Sierra Léone. On a condamné cet acte pour montrer que la Sierra Léone et la Guinée, c’est le même peuple et le même pays”, a confié Dr Jalloh à la presse au sortir de l’audience avec le président guinéen.

Mohamed Cissé