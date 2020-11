Attaque de magasins : le Ministère de la Sécurité s’engage à protéger les commerçants et leurs biens

Dans un communiqué envoyé aux médias, le /Ministère de la Sécurité a rassuré les commerçants que des dispositions sont prises pour les protéger contre des attaques de loubards au service de formations politiques…

Conakry, le 01 novembre 2020 – Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile est informé de préparatifs en cours menés par des loubards au service de formations politiques pour s’attaquer à des boutiques et magasins dans certains marchés et centres commerciaux. L’objectif est de faire porter la responsabilité de ces destructions et pillages aux forces de sécurité et d’instaurer un climat de terreur.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile assure les opérateurs économiques de son engagement à protéger les biens et les personnes et, en ce qui les concerne, leurs exploitations commerciales et industrielles.



Le Ministère rappelle que, dans la suite des procédures judiciaires actuellement en cours, toute personne encourageant ou se livrant à ces actes subira la rigueur de la Loi.

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile