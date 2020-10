Attaque du camp Samoréyah : le ministre de la défense annonce la mort du col. Mamady Condé, commandant du BSCA

COMMUNIQUE-Dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2020, des hommes armés ont ouvert le feu dans l’enceinte du Camp militaire de Samoreyah à Kindia blessant mortellement le colonel Mamady Condé (sur la photo), commandant du Bataillon spécial des commandos en attente de Somoreyah-BSCA.

Les Forces de défense ont immédiatement réagi pour sécuriser le camp et ses environs. La situation est sous contrôle à Kindia.

Des enquêtes sont ouvertes et les ratissages se poursuivent.

En cette douloureuse circonstance, le ministère de la Défense nationale présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, au président de la République, au chef d’État-major général des Armées et à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité.

Le ministre d’État

Dr. Mohamed Diané