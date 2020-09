Attaque du cortège du Premier ministre: “on sait ceux qui ont fait ça” (Baffoé) 

L’indignation règne au sein du gouvernement depuis l’attaque à Labé et Dalaba du cortège du Premier ministre et directeur de campagne du candidat du Rpg Arc-en-ciel Ibrahima Kassory Fofana, alors qu’il y était dans le cadre de la campagne électorale. Lauréat du Fanion d’honneur du Mérite au titre de l’année 2020 dont la cérémonie qui devait se tenir ce mercredi 30 septembre à Kaloum a été annulée, le Directeur Général de la police nationale n’a pas caché son indignation.

Pour le général Ansoumane ”Baffoé” Camara, l’autorité de l’État devra être respectée.

« Ce que j’ai vu à Labé et Dalaba se passe de commentaire. Dire que des civils ont pu faire ça au cortège de la deuxième personnalité de l’Exécutif d’un pays, je suis désolé. Même dans la rébellion on ne peut pas se comporter comme ça. Porter atteinte à des militaires et jusqu’à arriver à brûler le véhicule des commandos ce n’est qu’à Dalaba et à Labé qu’on peut faire ça. Ce qui fait que la cérémonie a été remise aujourd’hui parce que moi-même qui suis lauréat du fanion d’honneur je ne suis pas à l’aise, en tant que Directeur Général de la police nationale que le cortège d’un Premier ministre soit profané jusqu’à ce niveau. Je suis désolé vous comprendrez mon émotion. Il faut que l’autorité de l’État soit respectée et ce que l’opinion nationale et internationale a vu à Labé et à Dalaba serve de leçon. Ce qui a été fait hier si c’était des faits de l’autorité on aurait dit que ce n’est pas un pays d’État de droit mais c’est très grave », déclare-t-il.

À en croire le Directeur Général de la Police nationale, les auteurs de cette attaque sont déjà connus et des dispositions vont être prises afin de les traduire devant les tribunaux.

« Des dispositions vont être prises. On sait qui sont ceux qui ont fait ça, puisqu’à la veille il y a à Labé, à Dalaba et à Pita un code de conduite des différents partis engagés dans les élections, ils ont signé, ces signataires-là sont connus. Si après, ils ont pris des engagements, si après ils ont eu à faire ça aux autorités et surtout dans le cadre de la campagne moi en tant que commandant adjoint de l’USSEL, je me retrouverai avec le commandant et on va voir les procédures auxquelles il faut se référer et ceux qui ont fait ça comparaîtront devant les tribunaux. C’est clair »,assure le Général Bafoé qui déclare que le Premier ministre est en sécurité et le meeting se tiendra.

Maciré Camara