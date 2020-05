Attaques contre le Conseil scientifique ? Dr Sakoba Keita dit relever une ”interprétation tendancieuse” de ses propos (note)

L’article du site d’informations Actujeune -repris par Mediaguinee.com- a vite fait réagir Dr Sakoba Keita, directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). Le célèbre épidémiologiste guinéen dit condamner dans une note -dont copie a été transmise à notre rédaction- “cette mauvaise interprétation de mes propos et publication de mon entretien sans mon consentement. Je présente toutes mes excuses à tous ceux de près ou de loin qui se sont sentis frustrés à la lecture de cette publication”. Voici la note envoyée dimanche à Mediaguinee…

Chers collaborateurs

Il me revient de relever une interprétation tendancieuse de mes propos lors de mon entretien le 16 mai 2020 avec un journaliste d’espace par appel téléphonique.

Cet entretien a porté sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le conseil scientifique dans le cadre de la RIPOSTE contre le COVID-19.

Durant les 4 semaines de mon confinement pour raison de soins et de suivi, plusieurs recommandations, suggestions et plan de RIPOSTE m’ont été faits.

Face à cette diversité d’approches et d’acteurs impliqués ou désireux être impliqués dans la RIPOSTE contre le COVID-19, il me semble qu’une concertation régulière entre les différents acteurs s’avère indispensables pour examiner les propositions et valider celles jugées pertinentes, adaptées et réalisables sur les plans (médical, social,culturel et disponibilité en ressources (humaines, matérielles et financières) et aussi en prenant en compte les aspects logistiques( engins roulant, INTRANTS de réactifs, médicaments et consommables).

C’est dans ce cadre que mes propos ont pris en compte cette diversité d’approches, de profil des acteurs qui pour moi nécessités une concertation avec tous les acteurs ou organes mis en place en vue d’obtenir des consensus dans le but d’accélérer le contrôle de la pandémie du COVID-19.

Je suis au regret donc de relever cette interprétation tendancieuse de ce journaliste visant à opposer des acteurs dont la complémentarité et la synergie d’action avec esprit d’équipe sont indispensables et incontournables pour le contrôle de cette épidémie.

C’est pour cela que je condamne cette mauvaise interprétation de mes propos et publication de mon entretien sans mon consentement.

Je présente toutes mes excuses à tous ceux de près ou de loin qui se sont sentis frustrés à la lecture de cette publication.

Je suis convaincu que la victoire contre le COVID-19 ne pourra être obtenue que grâce à la mobilisation de tous les acteurs y compris la communauté dans toutes ses composantes et aussi l’appui des partenaires techniques et financier.

Ainsi , toute démarche exclusive serait une menace ou un facteur qui nous éloignera de la victoire contre le COVID-19, que personne ne souhaite.

J’invite à l’union sacrée de tous acteurs de façon synergique, patriotique dans un esprit d’équipe en vue d’enclencher la dernière ligne droite vers le contrôle de cette épidémie.

Ensemble nous vaincrons

Que le bon Dieu guide nos pas et nous protège

Amen

Dr Sakoba keita