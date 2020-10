Attaques du cortège du Premier ministre : Cellou les ‘’déplore’’, invite à traduire les auteurs devant les tribunaux

Le principal opposant guinéen et candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre a dans un post sur sa page Facebook déploré samedi les attaques dont le cortège du Premier ministre a fait l’objet à Labé et Dalaba, cette semaine.

‘’Je déplore les attaques dont le cortège du Premier Ministre Kassory Fofana a fait l’objet à Labé et à Dalaba lors de sa récente tournée en moyenne Guinée », écrit. Ajoutant que ‘’l’UFDG condamne fermement ces violences et exhorte les autorités locales à tout mettre en œuvre pour identifier et traduire leurs auteurs devant les tribunaux’’.

Plus loin, il a invité les acteurs et les citoyens à faire preuve de retenue en cette période électorale.

« J’invite les acteurs politiques et tous les citoyens à faire preuve de retenue et de responsabilité pendant cette campagne électorale en s’abstenant de toute violence physique ou verbale et en évitant surtout tout discours de haine à relent ethnique », plaide-t-il.

Maciré CAMARA