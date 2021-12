Attention, la jouissance des droits et libertés ne doit connaître aucune entrave !

🛑Par Dorah Aboubacar KOITA🛑La répression policière enregistrée hier 11 décembre 2021 au siège du parti RPG-ARC-EN-CIEL constitue une violation manifeste de la Charte de la Transition notamment en ses articles 8, 9 , 23 , 33 et 34 et nous la condamnons avec la dernière énergie.

Ces pratiques anciennes, antidémocratiques et rétrogrades doivent être bannies surtout en cette période où nous avons davantage besoin de rassurer et rassembler toutes les composantes de notre société. Rien ne peut justifier une telle action.

Si nous voulons réussir cette Transition, nous devons impérativement nous inscrire dans la dynamique de promotion des valeurs et pratiques démocratiques, et c’est effectivement ce que nous demandons et exigeons du CNRD au-delà des discours. Cela passe nécessairement par la garantie de la jouissance et l’exercice effectif des droits et libertés à tous les citoyens guinéens sans aucune distinction.

Nous veillons à tous les engagements pris ainsi que les changements annoncés. RIEN NE DOIT ÊTRE PLUS JAMAIS COMME AVANT.

VIGILANCE ET EXIGENCE POUR UNE TRANSITION À LA HAUTEUR DE NOS ATTENTES LÉGITIMES.

Dorah Aboubacar KOITA

Président de la Jeunesse CEDEAO – Guinée et Acteur de la Société Civile Guinéenne