Attribution de l’organisation des élections et référendums au MATD : « le CNRD est dans une démarche de restauration de la responsabilité de l’État » (Ousmane Gaoual Diallo)

Contre toute attente, le président de la transition a, à travers un décret confié au ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation (MATD), l’organisation de toutes les élections et référendums en Guinée. Une décision qui commence déjà à faire grincer des dents au sein de la classe politique guinéenne.

Interpellé sur le sujet, le porte-parole du gouvernement soutient que l’organisation des scrutins par le MATD s’inscrit dans le cadre de la dépolitisation de l’administration publique et la restauration de la responsabilité de l’État.

« Il faut dire que le CNRD est dans une démarche de restauration de la responsabilité de l’État. Dans un pays normal, c’est l’État qui doit assumer sa responsabilité. Qu’elle soit bien faite ou non. La CENI a été rendue nécessaire parce qu’il y a eu une crise de confiance entre l’État et les acteurs politiques. Est-ce que cette crise de confiance va continuer ? Est-ce que le CNRD n’a pas la capacité de rassurer les uns et les autres de la possibilité qu’il organise en toute impartialité le jeu politique ? Rappelez-vous que le président du CNRD a dénoncé le fait que l’institution publique ait été si outrageusement politisée », a indiqué Ousmane Gaoual Diallo avant d’ajouter : « Nous sommes entrain de faire un travail de dépolitisation de l’administration publique. Nous sommes entrain de faire un travail de restauration de la justice impartiale, objective. Et nous sommes entrain de restaurer un certain nombre de paramètres qui soient de nature à ramener l’État dans sa responsabilité. C’est dans cette parenthèse là qu’organiser des élections est comme organiser des procès demain et que les citoyens qui seront les uns en face des autres soient rassurés que le droit sera dit et chacun aura la possibilité de se défendre en bonne et due forme ».

Le porte-parole du gouvernement admet qu’en organisant les élections et référendums, l’État sera un arbitre impartial et non un acteur du processus.

Sadjo Bah