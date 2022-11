Au moins 21 morts à Souguéta (Kindia) : « c’est un bus qui transportait plusieurs étudiants… » (vice-maire)

Nous venons de l’apprendre. Un grave accident de la route a coûté la vie ce dimanche 6 novembre 2022 à 21 personnes dont 5 femmes et plusieurs blessés graves à Hamdallaye, un district situé à 5 kilomètres de la sous préfecture de Souguéta.

Selon nos informations, c’est un bus transportant des étudiants qui est entré en collision avec un camion. Pour l’instant on ignore la véritable cause de cet accident.

C’est la mauvaise nouvelle de la soirée de ce dimanche. Plus de 20 personnes viennent de périr dans un accident de la circulation.

Contacté pour les détails de cet incident, Meeiaguinee a joint Kabinet Kaké, vice-maire de la commune rurale de Linsan.

« Je suis sur le terrain, au fait l’accident est survenu à Hamdallaye, c’est un district de Souguéta. Selon les informations recueillies pour l’instant, c’est un bus qui transportait plusieurs étudiants en partance pour Faranah qui est entré collision avec un camion qui serait sorti en 3ème position. Pour l’instant, il y a eu 21 morts dont 5 femmes et deux sont dans le coma, plusieurs sont aussi blessés », dit-il.

Selon ce responsable local, tous les corps et les blessés sont au centre de santé de la localité en attendant les vehicules en provenance de Kindia. Nous y reviendrons…

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10