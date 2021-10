Audience criminelle au TPI de Labé : Deux prévenus condamnés à 30 ans de réclusion criminelle pour assassinat

Les audiences criminelles foraines se sont poursuivies ce mercredi 20 octobre 2021, au tribunal de première instance de Labé avec la délibération dans trois dossiers dont deux pour assassinat et un pour incendie volontaire.

Dans les deux premiers dossiers, deux prévenus ont été condamnés chacun à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Le troisième prévenu a quant à lui écopé de 6 mois de prison ferme.

« Effectivement, hier nous avons débattu sur trois dossiers qui avaient été mis en délibéré. La décision à été rendue ce mercredi matin. Tout à l’heure, le tribunal a prononcé les décisions dans ces trois affaires qui ont été débattues hier. Sur ce, Souleymane Diallo qui était poursuivi pour des faits d’assassinat à été condamné à 30 ans, avec une période de sûreté de 20 ans. Mamadou Pathé Diallo qui était poursuivi pour des faits d’incendie volontaire à été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme et au paiement de 4 millions de dommage et intérêt. Quand au dernier dossier qui concernait Mamadou Moustapha Diallo, pour des faits d’assassinat, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de 20 ans », a expliqué le Patrice Koma Koïvogui, le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Labé avant de préciser :

« Les dossiers Souleymane Diallo, Mamadou Pathé Diallo et Mamadou Moustapha Diallo viennent respectivement des préfectures de Mali, de Tougué et de Labé »

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

620 44 25 83