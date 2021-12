Audience : le médiateur national des enfants reçu par la ministre de l’Enfance

Introduit mercredi, 8 décembre dernier auprès de la ministre par la direction nationale de l’Enfance, Amadou Baïlo Diallo a tout d’abord félicité Madame la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, avant de réitérer sa disponibilité et ses bonnes actions en faveur de l’enfance.

Madame Aicha Nanette Conté, ministre en charge de l’Enfance, est revenue sur les origines à titre honorifique de la nomination du médiateur pour les questions de l’enfance et a loué les efforts de Amadou Baïlo Diallo, champion à un moment de la lutte contre la traite des enfants et initiateur des clubs CDE en milieu scolaire sous l’égide de l’UNICEF dont une certaine Nanette Aicha Conté qui était en charge de la protection de l’enfance au sein de cette institution onusienne.

Amadou Baïlo Diallo s’est beaucoup investi pour la cause de l’enfance en Guinée, ce qui lui a valu son adhésion au sein de l’association des ombudsmans et médiateurs de la Francophonie, lors d’une de ses assemblées annuelles à l’invitation du défenseur des droits de la République française. Sur tous les fronts, Amadou Baïlo Diallo s’engage à accompagner les nouvelles autorités avec à sa tête le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya pour un environnement sécurisé pour l’enfance guinéenne. Amadou Baïlo Diallo a rendu hommage aux forces de sécurité de la police et de la gendarmerie ainsi qu’au tribunal pour enfants pour tous les nombreux combats allant dans le sens de l’esprit de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont notre pays est signataire.

La nomination de Madame Aicha Nanette Conté vient à point nommé pour relever les nombreux défis en tant que gardienne et conservatrice des acquis dédiés à l’enfance.

Maciré Camara