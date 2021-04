Audience : le ministre d’Etat Aboubacar Sylla reçoit des chefs d’entreprise…

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Aboubacar Sylla, a reçu, hier lundi 12 Avril 2021, M. Moussa Cissé, Directeur Général de GUICOPRES/BTP et M.Bruno Alligier PDG de l’entreprise d’ingénierie française EGIS présente dans les secteurs de l’aménagement, des infrastructures etc.

Cette visite fait suite à la réunion de travail entre les équipes projets du Ministère, de Guicopres et d’ EGIS tenue en Janvier 2021 au Maroc dans le cadre de la mise en place d’un partenariat visant à appuyer la construction d’infrastructures universitaires en Guinée.

Au cours des échanges, le PDG a réaffirmé leur engagement à accompagner le MESRS dans la recherche de financement et la construction d’infrastructures universitaires dont entre autres les Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles en Guinée.

Prenant la parole à son tour, le Ministre d’Etat Aboubacar Sylla a remercié les partenaires pour la visite et s’est dit heureux de l’intérêt porté par cette entreprise reconnue dans la sous-région pour son expertise dans la construction d’infrastructures scolaire et universitaire. Poursuivant, il a exprimé sa volonté à mobiliser toutes les expertises nécessaires pour doter les IES guinéennes d’infrastructures adéquates (Campus universitaires, laboratoires de recherche, etc.).

Pour clore, le Ministre d’Etat Aboubacar Sylla a instruit ses cadres impliqués dans le projet à formaliser le partenariat à travers la signature d’un accord de partenariat dans les plus brefs délais.

Le service Communication et Relations Publiques/MESRS