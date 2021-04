Audience MESRS : le ministre d’Etat Aboubacar Sylla dans une dynamique de relance des projets de coopération internationale

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique M. Aboubacar Sylla, a reçu les vendredi 02 et mardi 06 avril 2021, SEM. Cristian Font Calderon et SEM. Marc Fonbaustier, respectivement Ambassadeurs du Royaume de l’Espagne et de la France en Guinée et en Sierra Léone.

L’objectif était de faire une prise de contact et discuter de la relance des projets de coopérations universitaires, scientifiques et culturels entre la Guinée et ces deux pays.

Durant ces deux rencontres, les discussions ont essentiellement porté sur :

La réouverture des départements de langue espagnole à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) et l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC-S) ;

Au titre des projets avec la France:

La mise en place du Projet de construction de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques en Guinée (l’INSEE);

La continuité du projet Internationalisation et Développement des Indicateurs pour une meilleure Gouvernance (INDIGO) ;

Le lancement prochain du projet Campus Guinée.

Au sortir des audiences, le Ministre d’Etat Aboubacar Sylla a remercié les deux Ambassadeurs pour leurs visites et a exprimé sa volonté de voir la Guinée et les deux pays collaborer davantage afin d’impulser le développement de la coopération universitaire et scientifique.

Pour terminer, M. Aboubacar Sylla a réitéré l’engagement du MESRS et la disponibilité de ses cadres à œuvrer pour la mise en place des futurs accords-cadres pour des coopérations réussies.

Service Communication et Relations Publiques/MESRS