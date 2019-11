Audiences des médias audiovisuels en Guinée : Espace caracole en tête des sondages (rapport)

Initié par la Haute Autorité de la Communication (HAC), financé par OSIWA Guinée et exécuté par Stat View International (SVI), le rapport sur le sondage pour une mesure d’audience des Médias audiovisuels guinéens a été présenté mardi dans un hôtel de Conakry.

Dans un communiqué envoyé aux médias, la HAC indique que le Projet « Appui pour une régulation performante de la Haute Autorité de la Communication » a été initié pour aider les médias audiovisuels guinéens à mieux fonctionner pour une meilleure expression de la liberté d’opinion.

“Après la tournée de la HAC en 2017 pour un contrôle des médias audiovisuels, le constat est qu’il existe un décalage entre les besoins des auditeurs et l’offre par les médias (ce qui pourrait négativement influencer leur audience et même leur rentabilité), et de la désinformation (fakenews). Ceci est d’autant plus critique que la Guinée entame une période délicate de son histoire politique avec un processus électoral (2019-2020) qui sera plein d’enjeux. Si les organes de presse ne sont pas bien outillés et encadrés pour jouer leur rôle avec un sens aigu de la responsabilité, leurs agissements pourraient avoir des effets non souhaitables sur la paix sociale”, a dit la HAC.

Intégralité du rapport…

Mediaguinee