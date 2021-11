Audio attribué à Mory Condé : Qui en veut tant au ministre ?

🛑Par Dorah Aboubacar Koita🛑Fraîchement nommé à la tête du très stratégique et transversal département de l’administration du territoire et de la Décentralisation, Mory CONDE est un Jeune charismatique, bosseur et un mécène culturellement généreux.

A la tête de cet important département, le Colonel Président Mamady DOUMBOUYA a déniché une perle pour faire briller la jeunesse guinéenne. A moins de 40 ans, ce jeune ingénieur émérite prête son visage au renouvellement générationnel de la classe dirigeante du pays, que le Président ne cesse de prôner aux guinéens depuis sa prise de pouvoir. Sur ses épaules, la lourde tâche de piloter l’administration du territoire et la décentralisation. Mais cette «tête bien faite», iconoclaste n’a jamais eu peur des défis pour ceux ou celles qui connaissent son parcours d’agent de développement communautaire.

Pure produit des écoles guinéennes, Mory CONDE a su tracer son chemin d’or depuis longtemps. Il demeurera une référence, un exemple, un modèle de réussite et une source inépuisable d’inspiration pour le pays tout entier, et la Jeunesse de façon particulière.

Toutefois, depuis cette nomination, des montages grossiers et diffamatoires fusent de partout sur les réseaux sociaux qui visent uniquement à nuire à la réputation du jeune ministre mais en réalité, ce ne sont que la manifestation d’une jalousie démesurée et d’un acharnement inique. Ceux qui sont derrière ces comportements malsains doivent savoir que chaque réussite sociale est la somme d’une histoire. Les insomnies et le dépassement de soi ont permis à beaucoup de se construire. S’accrocher à la finalité pour vilipender et remettre en cause tout succès individuel est une véritable insulte à la persévérance des uns et des autres.

Réussir dans un pays comme le nôtre rime avec une dose de folie , un courage permanent face à la délation et autres obstacles récurrents.

Ils doivent également savoir que malgré les plaines, les collines, les tropiques et même les calamités artificielles, Mory CONDE que je connais continuera à tracer paisiblement son chemin sans aucun refrain de fatigue dans ses pas. Il a joué et continue à jouer pleinement et dignement sa partition dans la reconstruction et le développement Durable de notre GUINEE Commune.

Ce jeune cadre averti, connu pour ses qualités et ses preuves plausibles à travers le pays mérite encouragement et accompagnement de tous afin qu’il puisse relever les énormes défis en lieu et place de la haine, la jalousie et de la méchanceté.

Autant d’atouts et de constats qui constituent l’unique raison qui m’amène à prendre la plume et à faire ce témoignage sans ambages, ni démagogie aucune sur un compagnon de lutte citoyenne.

Mory, ne vous laisser pas dérober ni perturber par des inepties de personnes qui n’œuvrent que pour leurs intérêts personnels et égoïstes. Vous ne devez surtout pas avoir peur de briller même si par moment « briller » peut s’avérer un fardeau lourd à porter, alourdi par l’adversité et les regards réprobateurs et accusateurs de certains.

Fonce Mory pour que brille la jeunesse…

Dorah Aboubacar KOITA