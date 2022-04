Audit à la CNSS: un acte hautement positif posé par le nouveau directeur général, Bakary Sylla

🔴Par Ibrahima Sory Cissé🔴Depuis le 4 avril dernier, un audit conduit par un cabinet indépendant (PricewaterhouseCoopers) est en train de se faire au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), un EPA que dirige depuis la mi-décembre, M. Bakary Sylla, un cadre compétent, pétri d’expérience et dont le patriotisme, la probité et l’humanisme sont connus de tous. Au bout de quatre mois seulement, l’homme est parvenu à faire l’unanimité autour de sa bonne gestion, de sa maîtrise des dossiers dont il a hérité, de son leadership et de son ouverture d’esprit. De l’avis général, il répond parfaitement au profil de l’administrateur à même de mettre en œuvre la politique sociale du gouvernement en matière de sécurité sociale des travailleurs et des retraités pour leur garantir un niveau de prestation de meilleure qualité. A sa prise de fonction, le nouveau Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sanitaire a fait savoir que dans le processus d’amélioration de la qualité des prestations aux assurés et aux retraités, l’implication de tous les travailleurs de la CNSS sera de mise. Et avec le personnel motivé, déterminé et engagé, qu’il a trouvé en place, il est à parier que la mission de M. Bakary Sylla à la tête de la CNSS sera couronnée de succès pour mériter amplement la confiance placée en lui par le CNRD et son valeureux président, le colonel Mamadi Doumbouya. Le fait d’initier un audit pour faire un état des lieux et mettre les garde-fous pour une gestion rationnelle de la CNSS prouve à suffisance que M. Bakary Sylla est bel et bien dans l’esprit du CNRD et de son président qui, on le sait, sont résolument engagés dans une lutte sans merci contre la corruption, l’impunité, le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent. L’audit n’est dirigé contre personne, il s’inscrit plutôt dans l’ordre normal des choses dans un pays qui, depuis le 5 septembre, s’est engagé dans la voie du renouveau, sous la houlette de l’ancien commandant du Groupement des Forces Spéciales.

L’on peut dire donc, sans aucun risque d’être démenti qu’avec M. Bakary Sylla aux commandes, la CNSS est bel et bien dans de bonnes mains pour continuer à jouer pleinement et efficacement le rôle qui lui revient spécifiquement en matière de sécurité sociale dans notre pays. Cet audit en cours en est une parfaite illustration.

