Audit d’Air Guinée: « Ousmane Kaba s’est assis dans son coin, il a écrit des choses qu’il ne maîtrise pas » (Mamadou Sylla)

La vente de l’un des avions de la compagnie Air Guinée alimente à nouveau le débat entre les acteurs impliqués. Après la sortie du président de l’UFDG, qui était ministre des Transports au moment des faits, c’est au tour de l’acheteur du Boeing 737 de prendre la parole pour dire sa part de vérité par rapport à l’acquisition de l’avion et à l’audit présenté par Dr Ousmane Kaba.

Intervenant dans l’émission les « Grandes Gueules » d’Espace Fm, ce mardi 8 février 2022, Elhadj Mamadou Sylla, PDG de FUTURELEC Holding, a une nouvelle fois réitéré que l’avion dont il s’agit, il l’a acheté au double de son prix à l’international.

Dans le rapport d’audit effectué par Dr Ousmane Kaba, président du PADES, il est mentionné que Mamadou Sylla doit à l’État plus de 3,000,000$. Ce dernier s’inscrit en faux et remet en cause ce travail. « Est-ce que Ousmane Kaba c’est un auditeur ? Il ne l’est pas en ce que je sache. Il n’a pas un cabinet qui peut faire un audit, qui peut s’imposer à quelqu’un. C’est sûr et clair. Il faut que tout le monde le sache. Ousmane s’est assis dans son coin, il a écrit des choses qu’il ne maîtrise pas, il n’a rien à la main […] L’audit a été fait, quand Ousmane Kaba dit je dois 3,000,000$, si j’enlève 2,500,000$ sur 3,000,000$ il restera pratiquement 500,000$. Il n’a qu’à demander qui a réglé les travailleurs, j’ai payé 1 milliard de gnf pour payer les travailleurs sous les ordres de l’Etat, j’ai le chèque avec moi. », a-t-il expliqué. Plus loin, Elhadj Mamadou Sylla d’ajouter ceci: « Moi je vous dis l’avion a été vendu à 5,000,000 $. Demandez-lui, l’avion était où ? L’avion n’était pas en Guinée, je vous apprends, il était à Tel Aviv en Israël bloqué dans un atelier. Le ministre des Finances, Cheikh Camara est là, Cellou Dalein est là qui était ministre des Transports, l’avion était bloqué là-bas pour 2,500,000$. Le gouvernement et l’État Guinéen n’avaient pas les moyens de payer l’argent à l’époque. Vérifiez, moi je ne suis pas quelqu’un qui va dire ce qu’il veut dans son coin. ». Poursuivant, il dira que c’est un audit monté de toutes pièces et que Ousmane Kaba qui a conduit ce travail n’a jamais rencontré Dembo Sylla DG de FUTURELEC Holding, la société ayant acheté l’avion. « C’est archi faux, c’est monté de toutes pièces. Dans ce sens, moi-même j’ai été avec mon équipe pour voir ce comité là, ce n’était pas un comité juridique et ce jour-là on n’a pas trouvé Ousmane Kaba là-bas, c’est Baldé qui a été mis en prison par Dadis qui était le président de la commission. Après le travail, ils ont fait un rapport, j’ai encore ce rapport avec moi ici. C’est après que j’ai appris que Baldé a été limogé. J’ignore les raisons de son limogeage et Ousmane Kaba est venu après. Et Ousmane Kaba nous a jamais rencontré, ça c’est clair et net. »

Mamadou Yaya Barry

