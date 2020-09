Audit sur la qualité de services des opérateurs : Orange en tête dans la quasi-totalité des régions (doc) 

Dans le souci d’améliorer la qualité de service des réseaux des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs d’accès internet offerte aux usagers, l’Autorité de Régulation des Postes et des Télécommunications, (ARPT) a procédé vendredi à la présentation des résultats de l’audit.

Pour mener à bien sa démarche, l’ARPT a recruté le cabinet Ingesys pour la réalisation de l’audit annuel de la qualité des réseaux des opérateurs mobiles et des fournisseurs d’accès internet dont le contrat a été signé le 20 janvier 2020.

Dans une note parcourue par Mediaguinée, la direction de l’ARPT révèele que la réalisation de cet audit annuel de février en avril 2020 a permis à l’ARPT, conformément à sa mission d’évaluer, la couverture des réseaux 2G et 3G ainsi que la qualité des services 2G et 3G (Voix, SMS et Data) fournies par les trois opérateurs de téléphonie mobile (Cellcom, MTN et Orange) dans 44 villes et sur 46 axes routiers ainsi que la couverture 4G et la qualité des services 4G (Voix, SMS et data) fournies par l’opérateur Orange à Conakry. Elle a aussi permis d’évaluer la qualité de services fournie par les cinq Fournisseurs d’Accès Internet (Afribone, ETI, Mouna Technology, Skyvision et VDC Telecom).

Cet audit a permis également à l’ARPT non seulement de vérifier le respect des obligations des opérateurs mais aussi de faire leur classement sur les services (Voix, SMS et Data) dans les 44 villes et sur les 46 axes routiers mesurés.

De cet audit, mentionne la note, il ressort comme résultat en terme de couverture 2G que le réseau de téléphonie MTN est meilleur dans les 8 grandes villes, les 26 villes moyennes et les 10 autres localités. Le réseau de téléphonie Orange vient en 2ème place grâce à sa couverture sur les 46 axes routiers. Quant au réseau de téléphonie Cellcom, il se positionne en 3ème place.

En terme de couverture 3G, le réseau de téléphonie Orange occupe la 1ère place dans les 8 grandes villes, 26 villes moyennes, 10 autres localités et les 46 axes routiers. Suivi en 2ème place du réseau de téléphonie MTN et Cellcom en 3ème place. Même classement en terme de qualité service voix, de qualité service Data et SMS.

Retrouvez l’intégralité de l’Audit en cliquant ici

Maciré CAMARA