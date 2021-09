Augmentation des budgets de la présidence et de l’AN : Ismaël Dioubaté justifie la hausse

Dans le cadre de la loi de finance rectificative (LFR) 2021, le budget de certains départements a fortement augmenté . C’est le cas de la présidence de la république et de l’Assemblée nationale pour ne citer que ceux-ci.

Interrogé par nos confrères de Fim fm, dans l’émission Mirador, le ministre du budget a expliqué les raisons de l’augmentation de ces budgets.

« Si vous regardez un peu le tableau, c’est au niveau du titre 2, traitements et salaires. Ça s’explique essentiellement par la mise en application du statut particulier des inspecteurs d’État qui relèvent de la présidence. Donc, ce n’est que ça en réalité. J’ai dit essentiellement mais vous avez toutes les panoplies des ministres conseillers qui sont à la présidence. Chaque fois qu’on nomme un ministre conseiller, ça a un impact sur le niveau de salaires mais pour le cas précis, c’est essentiellement dû à l’application du statut particulier des inspecteurs d’État », a clarifié Ismaël Dioubaté avant de se pencher sur l’Assemblée nationale : « Pour l’Assemblée nationale, c’est à cause de l’application de la nouvelle constitution. Avant le changement de la constitution, les sessions de l’Assemblée étaient de six (06) mois. Maintenant, ils (députés) font une session unique de neuf (09) mois et une session spéciale de la LFR, ce qui fait au total 10 mois. Dans la loi de finance initiale (LFI) de 2021, les prévisions étaient sur les 6 mois conformément à l’ancienne constitution. Maintenant que nous sommes passés à la nouvelle constitution, on passe de 6 à 9 mois. Ce sont ces primes de session qui expliquent l’augmentation », a ajouté Ismaël Dioubaté.

Selon nos confrères, le budget de la présidence de la république qui était de plus 492 milliards de francs guinéens dans la LFI est passé à plus de 667 milliards de nos francs dans la LFR. Soit une augmentation de plus 174 milliards de francs guinéens. Avec l’augmentation de la ligne 2 de la présidence appelée « Autres dépenses » de la présidence de la république qui a aussi connue une augmentation, le budget total de la présidence de la république dans la LFR s’élève à plus de 1000 milliards.

Le budget de l’Assemblée nationale s’est amendé de 31 % soit une enveloppe de plus de 84 milliards de francs guinéens.

Sadjo Bah