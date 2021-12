Augmentation du prix de l’électricité : la proposition du ministre de l’Energie rejetée (conseil des ministres)

𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐔 𝐉𝐄𝐔𝐃𝐈 𝟏𝟔 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟏

La session ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 16 décembre 2021 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, Chef de l’État, Chef suprême des Armées, 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐢 𝐃𝐎𝐔𝐌𝐁𝐎𝐔𝐘𝐀.

𝐿𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑠 é𝑡𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠 à 𝑙’𝑜𝑟𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑗𝑜𝑢𝑟 :

𝐈. 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐀𝐆𝐄 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐍 𝐄𝐗𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐈𝐄𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐔 𝐂𝐍𝐑𝐃, 𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐓𝐀𝐓, 𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐀𝐑𝐌𝐄𝐄𝐒.

𝐈𝐈. 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐑𝐃𝐈 𝟏𝟒 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟏.

𝐈𝐈𝐈. 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐌𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐒.

𝐈𝐕. 𝐃𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒.

𝐈. 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐀𝐆𝐄 𝐃𝐄 𝐒𝐎𝐍 𝐄𝐗𝐂𝐄𝐋𝐋𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐒𝐈𝐄𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐔 𝐂𝐍𝐑𝐃, 𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐓𝐀𝐓, 𝐂𝐇𝐄𝐅 𝐒𝐔𝐏𝐑𝐄𝐌𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐀𝐑𝐌𝐄𝐄𝐒.

Son Excellence le Président de la Transition, 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐧𝐞𝐥 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐢 𝐃𝐎𝐔𝐌𝐁𝐎𝐔𝐘𝐀, a tout d’abord rappelé au gouvernement la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi des décisions et des recommandations du Conseil des ministres.

Il a aussi donné instruction au Premier Ministre et au Ministre du Commerce, de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises, de prendre toutes les dispositions pour la mise en place de la chambre de commerce et d’un patronat unique, représentatif de l’ensemble des acteurs économiques de notre pays.

Concernant les projets en cours, le Président de la Transition a instruit le Ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation de faire le point sur les projets d’électrification solaire existants. Et il a encouragé par la même occasion le Ministre de l’Énergie de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de poursuivre le projet d’éclairage urbain et l’électrification solaire à l’intérieur du pays.

Le Chef de l’État a félicité la Ministre de la Pêche et de l’Économie Maritime des dispositions prises pour le renouvellement des licences sécurisées de pêche et a rappelé le maintien de la procédure d’octroi des licences de pêche au Ministère de tutelle. Toutefois, la délivrance de ces licences fera l’objet d’un suivi à la Présidence afin de contrôler le nombre de bateaux navigants dans les eaux maritimes de la zone exclusive économique (ZEE) guinéenne.

𝐈𝐈. 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐑𝐃𝐈 𝟏𝟒 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟏.

Les points abordés dans le message de son Excellence Monsieur 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞, 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐁𝐞́𝐚𝐯𝐨𝐠𝐮𝐢 sont les suivants :

1️⃣. Le Premier Ministre a informé le gouvernement que l’élaboration des lettres de mission des départements ministériels était en cours et sera finalisée à compter de cette semaine. Par ailleurs, il a insisté auprès des ministres sur la nécessité de fournir leurs cinq priorités avec des indicateurs mesurables.

2️⃣. 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐁𝐞́𝐚𝐯𝐨𝐠𝐮𝐢 est revenu sur la question des communiqués ainsi que sur la communication gouvernementale. Il a attiré l’attention des membres du Gouvernement sur la nécessité de maitriser leurs communications au grand public et de s’en remettre autant que possible au porte-parole du Gouvernement pour toute communication qui est de nature à exposer voire engager le gouvernement. Cette démarche permettra de ne pas porter préjudice à la communication Gouvernementale.

3️⃣. Sur instruction du Président de la République, le Premier Ministre a relayé ses inquiétudes relatives aux difficultés qui pourraient survenir sur le fonctionnement des services à cause des départs massifs à la retraite. Il a demandé aux ministres de veiller à ce que la qualité des services ne souffre pas de cette situation en envisageant des remplacements en interne ou en contractualisant certains anciens qui partent à la retraite. Une note de service à cet effet est en cours de rédaction par le Ministère du Travail et de la Fonction Publique.

4️⃣. S’agissant des nominations aux hautes fonctions publiques, 𝐌𝐨𝐧𝐬𝐢𝐞𝐮𝐫 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐁𝐞́𝐚𝐯𝐨𝐠𝐮𝐢 a informé le Conseil de la mise en place d’une plateforme gouvernementale afin de structurer le mode de recrutement des hauts cadres de l’état. A sa demande, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a donné plus de détails sur ce nouvel outil.

5️⃣. Concernant la finalisation du cadre organique des différents départements ministériels, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a annoncé que les projets de décrets sont prêts et le Premier Ministre lui a indiqué de partager ce travail avec l’ensemble des membres du gouvernement pour avis avant transmission pour signature.

6️⃣. Le Premier Ministre a ensuite chargé le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger de faire le compte rendu de la mission qu’il a conduite la semaine dernière auprès des pays membres de la CEDEAO.

7️⃣. La Garde des sceaux a attiré l’attention du Conseil sur le fait qu’aucun membre du gouvernement n’a satisfait à la déclaration du patrimoine tel que prévue par la loi. Le Premier Ministre lui a demandé de préparer une communication à ce sujet en concertation avec son cabinet.

8️⃣. 𝐌𝐨𝐡𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐁𝐞́𝐚𝐯𝐨𝐠𝐮𝐢 a terminé son message en demandant aux membres du gouvernement de renforcer la cohésion de l’équipe gouvernementale et de continuer à travailler avec abnégation pour l’unité et le progrès socio-économique du pays.

𝐿𝑒𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 :

1️⃣. 𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 a fait deux (2) communications :

1️⃣. 1️⃣. Communication relative à l’information portant sur le projet de modernisation, d’expansion, de gestion, d’exploitation et de maintenance de l’Aéroport Gbéssia,

Le Ministre a rappelé que depuis la date du 02 novembre 1987, la gestion de l’aéroport international de Gbéssia a été confiée à une Société d’économie Mixte dénommée (SOGEAC S.A) dont les actions sont reparties entre la République de Guinée (51%) et le Groupe ADP (Aéroport De Paris) (49%).

Le Ministre a indiqué que cette convention dure depuis 34 ans et est renouvelée sans discontinuité en dépit du coût exorbitant de la prestation confiée à l’ADP et des insuffisances constatées entre autres : la vétusté des équipements et la dégradation prononcée des infrastructures aéroportuaires.

Afin d’y faire face, le Ministre a informé le Conseil qu’une nouvelle convention a été signée portant sur une durée de 25 ans appuyée sur un programme d’investissement de 𝟏𝟓𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐝’𝐞𝐮𝐫𝐨𝐬. Il a ajouté que ce partenariat est désormais reparti entre la République de Guinée (34%), l’ADP (33%) et Africa 50 (33%). Le Ministre a souligné que les difficultés de démarrage des travaux d’expansion de l’aéroport sont liées au retard du décaissement des 𝟐𝟖 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐥𝐥𝐚𝐫𝐬 auquel s’était engagé ADP.

Le Ministre a sollicité du Conseil le renouvellement de la convention de concession qui prend fin le 31 décembre pour une année supplémentaire afin de faire un audit technique et financier de la gestion de la SOGEAC. Il a également exprimé la nécessité de changer la gouvernance de la société. Il a enfin demandé la renégociation de l’assistance technique de ADP qui n’est pas à la hauteur des besoins de l’entreprise en dépit de son coût exorbitant.

Au terme du débat, le Conseil a pris note de la communication du Ministre des Infrastructures et des Transports et l’a remercié du rapport exhaustif sur la situation de la SOGEAC. Le Conseil a recommandé :

⚪️ 𝐿𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑒́𝑒 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑛𝑒́𝑒 ;

⚪️ 𝐿𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑’𝑢𝑛 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑂𝐺𝐸𝐴𝐶 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒́𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 ;

⚪️ 𝐿𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑒́𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝐴𝐷𝑃 ;

⚪️ 𝐿’𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙 𝑑’𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑂𝐺𝐸𝐴𝐶 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑙𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟.

1️⃣.2️⃣. S’agissant d’AGEROUTE, le Ministre a précisé que l’objectif de sa communication vise principalement les dispositions à prendre pour le démarrage effectif de ses activités avant la fin du mois de décembre 2021.

Le Ministre a commencé par rappeler que la mise en route de l’AGEROUTE a été le résultat des réformes institutionnelles sur le sous-secteur routier qui visait un ensemble d’objectifs dont entre autres : l’amélioration de l’état du réseau routier, la sécurisation et l’accroissement des ressources financières destinées à l’extension et la modernisation du réseau routier, l’amélioration de la qualité des travaux routiers.

Du fait de ces enjeux, le Ministre a souligné que les bailleurs de fonds qui financent les projets routiers dans notre pays ont fait de l’opérationnalisation de l’AGEROUTE-Guinée SA une priorité. Le FMI quant à lui en a fait une des conditionnalités pour l’aide budgétaire à notre pays.

Compte tenu de l’urgence, le Ministre a réclamé des actions immédiates à entreprendre pour le démarrage effectif des activités de l’AGEROUTE-Guinée SA qui sont entre autres la :

❗️. Restructuration du Conseil d’Administration pour tenir compte de la nouvelle architecture gouvernementale ;

‼️. Libération du capital social de l’Agence Routière d’un montant de près de 𝐬𝐢𝐱 (𝟓.𝟖) 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐆𝐍𝐅.

Au terme du débat, le Conseil a reconnu l’importance d’un tel outil dans la gestion des infrastructures routières et a recommandé au Ministre de :

⚪️ 𝑀𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 𝑢𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙 𝑑’𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑏𝑟𝑒𝑓 𝑑𝑒́𝑙𝑎𝑖 ;

⚪️ 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒̀𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒, 𝑑𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙.

2️⃣. 𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐞, 𝐝𝐞 𝐥’𝐇𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐦𝐞́𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 a fait une communication relative au programme de construction de 𝟏 𝟔𝟔𝟐 𝐥𝐨𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝐠𝐮𝐢𝐧𝐞́𝐞𝐧𝐬, 𝐜𝐫𝐞́𝐞𝐫 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝟖 𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐢𝐬 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐬 𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐬, et lutter contre la construction anarchique et la précarité des logements.

Au terme du débat, Le Conseil, vu la complexité du sujet et la multiplicité des acteurs a demandé au ministre d’associer toutes les parties prenantes sur la définition d’un cadre institutionnel adéquat pour répondre aux besoins de logement et de logements sociaux en Guinée. Ceci comprend notamment une meilleure articulation entre la SONAPI, l’AGUIFIL et le département de l’Urbanisme.

3️⃣. 𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐮𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨𝐜𝐚𝐫𝐛𝐮𝐫𝐞𝐬 a présenté une communication relative à la subvention de l’État à EDG et les moyens de réduire ce déficit.

Il a souligné que la subvention actuelle de l’État à EDG représente un poids énorme sur le budget (𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧 𝟓 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐝𝐞 𝐆𝐍𝐅 𝐚̀ 𝐜𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫). Pour y faire face, le Ministre a émis un certain nombre de propositions réparties en trois phases :

🔘 𝐀̀ 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞

⚪️ 𝐿’𝑎𝑢𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙’𝑒́𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒́ 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑟𝑒́𝑐𝑒𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒́ 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝐶ℎ𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑒́𝑎ℎ;

⚪️ 𝐋’𝐚𝐮𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐜𝐨𝐮̂𝐭 𝐝𝐞 𝐊𝐖𝐇 𝐝𝐞 𝟓𝟎% ;

⚪️ 𝐿𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑒́𝑒𝑠/𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠.

🔘 𝐀̀ 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞,

⚪️ 𝐿’𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑’𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑜𝑔𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑖𝑛𝑜𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑟𝑒́𝑎𝑚𝑒́𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑟𝑖𝑥 𝑑𝑒 𝐾𝑊𝐻 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑆𝑜𝑢𝑎𝑝𝑖𝑡𝑖 𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑙𝑒́𝑡𝑎 ;

🔘 𝐀̀ 𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞,

⚪️ 𝐿’𝑎𝑝𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝟔𝟎𝟎 𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒍𝒍𝒂𝒓𝒔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝐶𝑊𝐸 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎̀ 𝐸𝑋𝐼𝑀 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝑎𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒́𝑐𝑢𝑝𝑒́𝑟𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒́𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝐾𝑎𝑙𝑒́𝑡𝑎 𝑒𝑡 𝑆𝑜𝑢𝑎𝑝𝑖𝑡𝑖.

Au terme du débat, le Conseil a approuvé l’ensemble des propositions du Ministre, à l’exception de celle concernant l’augmentation du prix de l’électricité. Le Conseil estime que toute augmentation nécessite au préalable une étude spécifique dont les résultats seront discutés au Conseil des Ministres

4️⃣. 𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐞́ 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐇𝐲𝐠𝐢𝐞̀𝐧𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 a fait une communication relative à la situation de l’hôpital national de Donka.

Il a informé le Conseil que le projet de réhabilitation de l’Hôpital a été lancé depuis le 13 Novembre 2015 pour un délai contractuel de 21 mois et devrait donc être achevé en Aout 2017.

Il a souligné que le chantier a connu un retard considérable lié à la non-réalisation correcte des spécifications techniques du cahier de charges, le retard dans le paiement des factures des entreprises, le non-paiement aux dates indiquées de la contrepartie nationale du projet.

Pour y faire face, le Ministre a proposé les mesures urgentes à prendre dont le paiement par le BND des montants pour l’achèvement des travaux. Puis, le maintien de la fonctionnalité et la sécurité des équipements et le recrutement d’un concessionnaire pour la gestion de l’hôpital dont les services seront financés par la BID (requête à soumettre).

Au terme du débat, Le Conseil a félicité le Ministre pour sa communication et a :

⚪️ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒́ 𝑎𝑢 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑛𝑒́𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑢𝑥 𝑑’𝑎𝑐ℎ𝑒̀𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝐻𝑜̂𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑜𝑛𝑘𝑎.

⚪️ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒́ 𝑎𝑢 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑢𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐵𝐼𝐷 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑖𝑞𝑢𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠.

⚪️ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒́ 𝑎𝑢 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒́𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑓𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑙’ℎ𝑜̂𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑢𝑣𝑟𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑢 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑑𝑒̀𝑠 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑑’𝑎𝑣𝑟𝑖𝑙.

𝐀𝐮 𝐭𝐢𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐭𝐞-𝐫𝐞𝐧𝐝𝐮𝐬 :

𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐞́ 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐇𝐲𝐠𝐢𝐞̀𝐧𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 a fait le compte rendu de sa mission en France dont l’objet était de prendre contact avec les responsables de la Société EIFFAGE chargée de la construction des Centres hospitaliers régionaux de Kindia et de Labé.

Suite aux discussions, les partenaires ont émis la volonté de réaliser les deux autres hôpitaux régionaux (Kankan et Nzérékoré).

𝐈𝐈𝐈. 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐌𝐌𝐀𝐍𝐃𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐒

Au titre des recommandations et décisions du Conseil du 16 décembre 2021, les points suivants ont été adoptés :

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞̀𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭

Le Conseil recommande d’entreprendre les actions immédiates suivantes concernant la société AGEROUTE :

⚪️ 𝐿𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙 𝑑’𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝐺𝐸𝑅𝑂𝑈𝑇𝐸-𝐺𝑢𝑖𝑛𝑒́𝑒 𝑆𝐴 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑛𝑖𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒́ 𝑠𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒;

⚪️ 𝐿𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙’𝐴𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑑’𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 5 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑎𝑟𝑑𝑠 𝐺𝑁𝐹, 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑣𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒̀𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑙’𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒, 𝑑𝑒𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑑𝑢 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑢 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑏𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 2021. 𝐶𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑟𝑒́𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙 𝑑’𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.

Il recommande également pour l’Aéroport Gbessia de :

1️⃣. Prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires en vue de la certification OACI de l’Aéroport International de Conakry;

2️⃣. Assurer l’audit technique et financier de l’assistance technique (Aéroports de Paris) et de la SOGEAC;

3️⃣. Renouveler la convention de concession de 1987 de la SOGEAC pour un an à compter du 1er janvier 2022, le temps de disposer des résultats de l’audit financier et de relancer la SOGEAC dans les meilleures conditions;

4️⃣. Réduire le montant des prestations de l’assistance technique d’ADP;

5️⃣. Prendre des dispositions fortes et urgentes pour déguerpir sans délai les occupants illégaux en vue de libérer les emprises pour la continuation des travaux de la clôture périmétrique de l’aéroport;

6️⃣. Renouveler les organes de direction et de gestion de la SOGEAC.

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞, 𝐝𝐞 𝐥’𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐮𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐇𝐲𝐝𝐫𝐨𝐜𝐚𝐫𝐛𝐮𝐫𝐞𝐬

𝐿𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 :

𝐀 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞 :

1️⃣. Mettre en place une commission nationale chargée de la tarification par Kilowatt.

2️⃣. Augmenter la production d’électricité en installant le transformateur récemment délivré par la Chine au poste de Manéah qui pourra augmenter la production de 150 Mégawatts.

3️⃣. Mettre en service les groupes électrogènes diesel de T POWER, qui économiseront l’équivalent de 3M USD par mois.

4️⃣. Mettre en service Kaloum (K3 et K5) pour réaliser des économies de 15 M USD par mois.

5️⃣. Mettre en marche les 150 Mégawatts appartenant à l’Etat, ce qui pourrait aussi économiser 156 M USD par an.

6️⃣. Procéder à la pose de compteurs dans les résidences privées, les institutions privées et publiques et les industries, pourrait aussi réduire la perte d’énergie et la fraude à 20%.

7️⃣. Restructurer la société EDG pour éradiquer la corruption et la fraude en réduisant aussi la subvention de 20%.

8️⃣. Ne pas renouveler Le contrat de KARPOWERSHIP (KPS encours d’expiration, ce qui représentera un gain de 4 millions USD par mois.

𝐀 𝐦𝐨𝐲𝐞𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞 :

➡️. Engager un dialogue avec nos partenaires chinois pour un réaménagement du prix du Kilowatt d’électricité pour les barrages de SOUAPI et de KALETA.

𝐀 𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞 :

1️⃣. Refinancer avec nos partenaires chinois notre dette de 600 M USD restants, ce qui pourrait mettre la Guinée en position clef pour regagner 90% de Kaléta et Souapi, avec des revenus nets de 500M USD par an et éponger ainsi la dette en deux ans.

2️⃣. Les 600 M USD de dette pourraient être pris en charge dans l’accord-cadre dans la mesure où le secteur de l’électricité est beaucoup plus rentable pour l’Etat que tous les autres secteurs.

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭è𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭é 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐇𝐲𝐠𝐢è𝐧𝐞 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞

Le Conseil a pris bonne note des résultats de la mission du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique en France, il a ainsi :

1️⃣. Approuvé la proposition de construire 4 hôpitaux régionaux à caractère de centres hospitaliers régionaux universitaires à Kindia, Labé, Kankan et Nzérékoré pour offrir des soins de santé de qualité à nos populations et réduire les évacuations médicales.

2️⃣. Approuvé la signature d’un contrat de marché non contraignant entre le Ministère de la Santé et le partenaire français, l’entreprise Eiffage, pour la réalisation du projet.

3️⃣. Approuvé la réservation de crédit sur le budget du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique pour le paiement de la contribution de l’Etat au projet à hauteur de 15% du coût total.

4️⃣. Approuvé de procéder à la réalisation des études d’impact social et environnemental et à la visite des sites choisis dans les 4 villes (Kindia, Labé, Kankan, Nzérékoré) pour accélérer la réalisation du projet.

Le Conseil recommande également de prendre les mesures suivantes pour l’Hôpital Donka :

1️⃣- Autoriser le paiement par le BND des reliquats de fonds nécessaires à la finalisation des travaux de génie-civil pour un montant de 58 726 370 254 GNF.

2️⃣- Mobiliser et libérer le reliquat du financement de la banque islamique de développement (BID) et du fonds saoudien pour respectivement 1 742 803 Euro et 4 261 426 USD.

3️⃣- Approuver le recrutement par le Ministère de la santé et de l’hygiène publique d’un concessionnaire privé pour la gestion de l’hôpital Donka aux normes internationales, compatible avec le statut de centre hospitalier universitaire (CHU).

4️⃣- Approuver le recrutement d’un cabinet d’infirmerie médicale pour la maintenance et l’opérationnalisation des équipements Médico-techniques et d’imagerie médicale.

𝐕. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐃𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒

𝐋𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭 :

𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐀𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐄𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠è𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐝𝐞 𝐥’𝐈𝐧𝐭é𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐆𝐮𝐢𝐧é𝐞𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 :

D’engager rapidement une réforme profonde du Ministère des Affaires Etrangères avec un système de recrutement aux normes pour rendre l’administration diplomatique plus efficace.

𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐬 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 :

➡️ De prendre toutes les dispositions afin que l’aéroport réponde aux normes.

➡️ De faire le point sur le projet de construction de l’aéroport de Maferimya.

➡️ De faire une proposition pour un nouvel entrepôt des hydrocarbures car la situation actuelle ne répond plus aux besoins de la Guinée.

➡️ De lancer le projet de rafistolage des ponts de l’intérieur du pays avant la saison des pluies.

𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐞́ 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐇𝐲𝐠𝐢𝐞̀𝐧𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 :

➡️ De porter une attention particulière au délai de mise en service de l’hôpital Donka, prévu pour mars 2022, à partir de maintenant, l’hôpital doit être progressivement mis en service pour faire face aux besoins urgents de soins.

𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐞𝐬, 𝐝𝐞𝐬 𝐓𝐞́𝐥𝐞́𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐞 𝐍𝐮𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 :

➡️ De relancer dans les meilleurs délais la Société Nationale de Télécommunication Guinée Télécom;

➡️ D’appliquer sans délai la nouvelle grille tarifaire des taxations.

𝐋𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐃𝐞́𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 :

➡️ De faire le point des projets d’électrification solaire existants.

➡️ De poursuivre le programme d’éclairage urbain et d’électrification du pays.

𝐂𝐨𝐧𝐚𝐤𝐫𝐲, 𝐥𝐞 𝟏𝟔 𝐃𝐞́𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏

