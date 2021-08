Augmentation du prix du carburant : ‘’c’est un gouvernement sans état d’âme’’ (un citoyen de N’zérékoré)

Le prix du carburant à la pompe en Guinée est passé de 9000 mille à 11000 mille. Une décision du gouvernement guinéen qui est très mal accueillie par les populations de N’zérékoré, au sud du pays.

« Je viens d’apprendre la nouvelle. Mais c’est criminel de la part du gouvernement guinéen. C’est un gouvernement qui n’a pas d’état d’âme. Actuellement, dans le pays, tout le monde chôme. Je suis dépassé encore par cette décision de ce gouvernement qui veut nous faire payer les conséquences de la mauvaise gestion. Que Dieu nous protège dans les mains de ces gens », déplore Étienne Loua.

Même réaction chez Angeline Camara : « je ne m’attendais pas à ça de la part de ce gouvernement. C’est à nous de serrer toujours la ceinture. Et pendant ce temps, ni les ministres, ni leurs familles ne serrent cette ceinture depuis 10 ans maintenant. Aujourd’hui, la mesure du riz se négocie à N’zérékoré entre 8 mille et 8500. Jamais de ma vie ici, je n’avais vécu cette souffrance. Et cela est égal à toutes les autres denrées. Et maintenant, il faut s’attende au pire », dira cette dame.

Dans la ville ce matin, partout dans les lieux de regroupement, comme les kiosques et cafés, c’est le sujet qui alimente les débats.

Une décision que peine à digérer Ousmane Konaté, diplômé en Géographie en chômage.

« Il est inconcevable cette hausse du prix du carburant. Le gouvernement ne peut pas créer de l’emploi pour la jeunesse mais il a les moyens de contribuer davantage à nous appauvrir. Nous sommes pauvres de nous. Notre emploi dans le pays, c’est les jeux de hasard. En cette période de crise sanitaire, Alpha Condé et Kassory n’ont pas pu penser à la souffrance du peuple. C’est dommage », regrette ce jeune.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

