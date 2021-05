Augmentation du prix du carburant: le gouvernement crée la spéculation (Par Fodé Baldé)

Aujourd’hui, des sources différentes et toutes crédibles, plusieurs stations du pays sont restées hermétiquement fermées au point que le gouvernement s’est fendu dans un communiqué invitant à la reprise de la vente du carburant au prix en cours.

Par loi de poisson, on constate l’affluence des consommateurs du carburant qui crée l’embouteillage vers des stations fermées. Le constat établit que Total et Shell y ont largement contribué. Une situation qui invite plus d’un guinéen à interroger l’architecture des prix du carburant qui peut contribuer à comprendre le comportement des stations qui ont fermé.

En lisant le document publié par le FNDC sur l’architecture des prix et la répartition qui en découle, on constate que les grossistes gagnent (550 GNF) plus que les détaillants (300 GNF). Ce qui est contraire à la pratique commerciale ! Ces dernières années, beaucoup de particuliers se sont lancés à dans la création de station mais ont fini par les vendre aux grossistes qui, eux, gagnent ainsi la possibilité de mieux écouler leurs produits.

Le gouvernement, en annonçant, l’augmentation très prochaine du prix du carburant fait adapter aux deux acteurs différents comportements (propriétaires de stations et consommateurs). Les consommateurs seront tentés de s’approprier pendant que les propriétaires de stations seront eux aussi tentés de conserver le stock déjà acquis avec l’ancien prix pour en tirer profit. Voilà où naît le marché noir avec toute la spéculation qui le sous-tend. Ici, chaque acteur économique agit par l’effet de l’anticipation rationnelle.

Fodé BALDE, Homme Politique Guinéen, LA GUINÉE D’ABORD