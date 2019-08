Augmentation du prix du carburant : l’USTG menace d’appeler à une mobilisation si le Gouvernement ne baisse pas le prix 

Environ trois semaines après l’augmentation de 500 sur le prix du carburant à la pompe, l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) décide enfin de sortir de son silence.

Dans une déclaration rendue publique ce mardi 20 août, le Bureau Exécutif National de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée, par la voix de son 1er secrétaire général adjoint le camarade Aboubacar Soumah a condamné avec vigueur l’augmentation du prix du carburant.

« Considérant que cette augmentation qui a entraîné la flambée des prix accentue pauvreté des travailleurs en particulier et de la population en général, le Bureau Exécutif National de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée invite le Gouvernement à revoir cette situation à la baisse, faute de quoi il se réserve le droit de faire appel à l’ensemble des travailleuses et travailleurs de Guinée à une mobilisation pour la défense de leurs conditions de vie et de travail déjà précaires », indiquent les syndicats dans leur déclaration.

Maciré Camara