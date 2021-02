Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF : « je n’aurais aucun souci si on arrivait à essayer quelqu’un »

Dans sa tournée de campagne pour diriger la plus grande instance du football africain qu’est la Confédération Africaine de Football (CAF), le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor, en compagnie d’anciens footballeurs et des dirigeants du football sénégalais, dont Elhadj Diouf, Khalilou Fadiga et son vice-président Amadou Kann, ont été reçus en audience par le chef de l’État guinéen, le Pr. Alpha Condé au palais Sékhoutouréya, ce jeudi 25 février 2021.

Après la visite qui a duré des heures, Me Senghor et sa suite se sont rendus au stade Général Lansana Conté sis à Nongo dans la commune de Ratoma. Il a saisi cette occasion pour visiter tous les compartiments de ce nouveau bijou, en passant par les salons VIP, la pelouse, les vestiaires des joueurs et la salle de gym. Me Senghor qui est accompagné du président de la fédération guinéenne de football, Mamadou Antonio Souaré, a animé une conférence de presse dans la salle de conférence dudit stade.

D’abord pour commencer, Me Senghor à placé ces mots : « Très souvent, si le football avance, c’est parce que nous bénéficions et de la confiance et de l’accompagnement des dames et messieurs qui travaillent à nos côtés pour pouvoir faire en sorte que la confiance placée en nous par tout un peuple puisse se matérialiser, d’une manière positive et visible…Au moment où la CAF traverse des difficultés, il serait de bon sens pour qu’il n’y ait pas de déperdition,… simplement pour des raisons de divergences ou des positionnements politiques. Je pense que c’est ça ma vision, je l’ai dit ailleurs, je l’ai dit au président de la FIFA, je le dis ici, je n’aurais aucun souci si on arrivait à essayer quelqu’un mais à condition que ça soit quelqu’un qui incarne le partage avec beaucoup de présidents pour nous permettre d’aller de l’avant. Parce que la CAF est arrivée à un niveau où on ne peut pas aller plus bas et nous avons l’obligation de nous relever. »

Pour terminer, le président de la Fédération sénégalaise de football a fait part de sa satisfaction. « Sur cette audience, je suis satisfait et je remercie le président Alpha Condé de nous avoir donné cette opportunité…Aujourd’hui, nous allons travailler ensemble pour y arriver. Pour le reste, je dirais tout simplement, dans le cadre de mon programme, j’ai évoqué un aspect très important qui s’appelle “Initiative Team Africa”. Je pense c’est ce que je veux mettre en lien avec la visite que nous venons de faire. Je pense qu’avec Team Africa, nous pouvons simplement nous dire avec nous-mêmes, nous pouvons réaliser le pacte que nous voulons par nous-mêmes, pour nous-mêmes et avec l’accompagnement des autres. C’est important parce que nous avons cette potentialité, nous avons cette capacité. », a-t-il indiqué.

