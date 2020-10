Auto-proclamation de Cellou : ‘’c’est dommage que cela arrive sur le territoire d’Almamy Samory’’ (Cedeao)

Lors de la présentation des rapports préliminaires de l’UA et de la CEDEAO ce mardi, 20 octobre dans les locaux d’un réceptif hôtelier de la place, la question relative à l’auto-proclamation du candidat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo a été abordée.

Sur la question, le commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO, Général Francis Béhanzin n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour fustiger l’acte de l’opposant.

« C’est bien dommage que cela arrive sous le toit guinéen, sous le toit d’un peuple fier, sur le territoire d’un peuple digne et sur le territoire d’Almamy Samory Touré. Vous avez entendu un communiqué des Nations Unies, de l’Union Africaine et de la CEDEAO sur la question. Si nous voulons bâtir le pays, nous devons éviter le désastre et le chaos. Parce que c’est Dieu qui donne le pouvoir », dira-t-il.

