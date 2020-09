Autonomisation de la couche juvénile en Guinée : le Ministère de la Jeunesse et l’UNFPA conjuguent leurs efforts…

Dans le cadre de l’autonomisation des jeunes filles en Guinée, le ministère de la Jeunesse et de l’emploi jeune en partenariat avec l’UNFPA, a procédé, ce vendredi 11 septembre 2020 à la remise des machines au Centre ‘’Alliance Couture d’Hamdallaye”. La cérémonie a eu lieu à la maison des jeunes de Coléah dans la commune de Matam.

Ce don est composé de 18 machines de dernière génération dont 16 pour la couture, une machine pour la broderie et une machine sulfureuse.

Présent à cette remise, le Ministre de la Jeunesse et de l’emploi jeune a précisé que ce don permet aux jeunes filles d’être formées.

« Je remets officiellement ces équipements au centre de couture dénommé ‘’Alliance Couture d’autopromotion des jeunes filles’’ des machines de couture pour contribuer à la formation et à l’autonomisation des jeunes filles. C’est le ministère de la jeunesse qui a aménagé ce centre qui se trouve à Hamdallaye. Et nous l’avons équipé et l’accompagner dans la formation. A travers cette activité, nous allons remettre des machines à beaucoup de centres de couture et d’autonomisation des jeunes filles qui se trouvent à l’intérieur du pays. Nous avons donc beaucoup de machines et que nous avons obtenues grâce à notre partenaire l’UNFPA. Et nous allons distribuer aux différents centres de couture et d’autonomisation des jeunes filles non seulement à Conakry et sur l’ensemble du pays. Nous avons une série d’activités en faveur de la formation en général et l’autonomisation des jeunes filles pour leur permettre d’être bien formées et émancipées afin de bénéficier d’une insertion socioprofessionnelle pour que ces jeunes filles soient indépendantes et contribuer au développement de leur pays », dira le Ministre Mouctar Diallo.

Selon le ministre Mouctar Diallo, ces machines constituent une phase pilote.

« Ce centre bénéficie de 18 machines aujourd’hui pour un début et ce n’est qu’une première étape. Et les autres machines qui sont déjà disponibles, nous allons distribuer sur l’ensemble du pays en faveur des centres d’autonomisation des jeunes filles. Ce sont les machines sophistiquées et très modernes qui permettent à ces jeunes filles non seulement d’être formées mais aussi d’exercer efficacement, avec qualité le métier de confection et de couture. Ces machines constituent une phase pilote. Notre partenaire UNFPA et d’autres partenaires aussi, nous allons continuer à mobiliser un très grand nombre de machines que nous allons remettre aux différents centres d’autonomisation et de couture des jeunes filles mais aussi de les accompagner jusqu’à la véritable insertion socioprofessionnelle », a précisé le locataire du ministère de la Jeunesse.

Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Emile Léno se dit très content, avant de promettre d’utiliser ce don à bon escient.

« Nous sommes très contents de recevoir ce don aujourd’hui. Et je promets d’utiliser ce matériel à bon escient. Le ministre et son cabinet sont à saluer et nous leur disons merci pour leur attachement indéfectible à promouvoir la femme. Et tout soutient de quelle que nature que ce soit sera la bienvenue, en particulier le manque d’un local propice et public voire la construction d’un centre pour aboutir ensemble à cette cause commune », a fait remarquer le responsable du centre “Alliance Couture’’.

Yaya Dramé, étudiant en Master à Chypre/journaliste à Mediaguinee