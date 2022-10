Autonomisation des femmes : Fatoumata Kéita appelle les femmes à se battre

Invitée le samedi 8 octobre en tant que panéliste au Forum national organisé par l’association Femmes Solidaires pour Dire et Agir (Femmes SOLDA), Fatoumata Kéita Fondatrice et Directrice exécutive de l’agence d’insertion sociale et économique des personnes vulnérables, appelée Mains Fortes a mis en avant les enjeux liés à l’autonomisation des femmes dans le développement d’un pays.

Dans un exposé brillant d’une quinzaine de minutes, Fatoumata Kéita a tout d’abord fait part à l’auditoire les obstacles auxquels la plupart des femmes sont confrontées dans le parcours de leur autonomisation, tout en soumettant des recommandations au pouvoirs public en vue d’une meilleure prise en compte des femmes dans les instances de décision au plus haut niveau

« Donc, on a fait un plaidoyer allant dans le sens de la promotion de l’éducation de la femme et donc, donner l’opportunité à l’éducation de toutes les femmes, notamment de la jeune fille et mettre en œuvre des formations innovantes à l’endroit des femmes rurales et donc adaptées à leurs besoins pour que ces femmes puissent améliorer leurs conditions de travail parce que selon les statistiques, les femmes rurales représentent 50% de la main-d’œuvre agricole en Guinée. Donc, comment faire pour que ces femmes puissent être plus productives et autonomes », a souligné Fatoumata Keïta

Et d’ajouter : « Nous savons tous que les femmes font beaucoup de choses dans la société, elles sont au cœur même de l’éducation dans les familles, mais malgré que ces femmes sont plus actives que les hommes, elles sont encore celles qui vivent le plus dans la précarité et dans la pauvreté. Et donc, comment faire pour améliorer leurs conditions de vie à travers les préformations mais aussi donner l’opportunité à celles qui ont le niveau, à avoir accès à certains postes de décisions, donc faire une inclusion des femmes, c’est-à-dire la prise en compte des femmes surtout au niveau du gouvernement, il faut la parité dans la gestion de la chose publique. Il faut aussi lutter contre les discriminations en mettant en place des mesures qui favorisent la non-discrimination des femmes », a estimé la Directrice de l’agence d’insertion Mains Fortes.

Depuis janvier 2022, l’agence d’insertion sociale et économique des femmes « Mains Fortes » a réussi à insérer plus d’une trentaine de femmes dans des ménages en tant que femmes de ménage et nourrices. Une façon pour Fatoumata Kéita de les amener à être indépendantes.

« Il faut qu’on continue à se battre, nous autres qui avons eu la chance d’aller à l’école, il faut qu’on continue à se battre et à se former encore. Il faut que les femmes continuent à se battre et à se former. Ce n’est pas parce qu’on a un diplôme de licence qu’on doit s’arrêter. Non, il faut continuer, il faut aller vers le Master tant qu’il y a la possibilité. C’est pourquoi, nous avons plaidé pour la formation. Parce qu’aujourd’hui, n’importe qui ne peut pas faire un master parce que c’est cher. Alors, on fait un plaidoyer pour qu’il y ait des facilités pour cela, pour que l’accès à la formation continue soit plus facile pour tout le monde », dira-t-elle.

Concluant, la directrice de Mains Fortes appelle les femmes à sortir de leur zone de confort en étant plus dynamiques.

« Il faut se battre, il faut aller arracher parce qu’on ne fait pas de cadeau et tout le monde veut la bonne chose. Pour avoir accès à certains postes de décision, il faut dire oui je veux, décider que je veux. Il faut avoir un caractère, il faut avoir des objectifs très bien définis, il faut également avoir de la détermination mais aussi s’engager », a-t-elle déclaré.

A noter qu’au sortir du forum, la Directrice de l’agence d’insertion sociale et économique a bénéficié de la part des Femmes SOLDA, d’un satisfecit de reconnaissance pour ses efforts en faveur de l’autonomisation des femmes.

Maciré Camara