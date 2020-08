Autonomisation des femmes : l’ONFPP ‘’prêt’’ à accompagner le forum des femmes de Guinée pour la paix

Sur initiative du ‘’Village PRAC’’, le Directeur général de l’Office national de formation et de perfectionnement professionnels (ONFPP), Lucien Beindou Guilao a rencontré ce lundi, 24 août 2020 les membres du forum des femmes de Guinée pour la paix.

Ces membres essentiellement composés de femmes étaient venus solliciter un accompagnement de la direction générale de l’ONFPP sur le plan de la formation, l’assistance technique et matérielle dans le cadre de l’autonomisation de la femme.

Après avoir écouté les différentes doléances posées par les membres dudit forum, le Directeur général de l’ONFPP a fait savoir que depuis 2016, son service s’est engagé dans un programme d’autonomisation des femmes par l’apprentissage et la formation.

« Ce programme a un objectif essentiel qui est de réduire la pauvreté au niveau des femmes, au niveau rural et au niveau périurbain. Vous savez aussi que l’ONFPP est un établissement public sous-traitant de l’action gouvernementale. Vous savez que le gouvernement du Premier ministre, sous la houlette du Président de la République, Pr Alpha Condé a fait de l’autonomisation des femmes une priorité. Vous savez aussi qu’on ne peut pas rendre autonome une couche sociale sans au préalable la formée à pratiquer un métier ou une activité génératrice de revenu. Vous savez aussi que le marché est concurrentiel qu’il soit du secteur formel ou informel. Donc, l’ONFPP est là en tant qu’établissement de l’Etat avec un objectif d’apporter des compétences à ces couches sociales qui sont les plus défavorisées. Nous sommes engagés à le faire depuis 2026 et aujourd’hui, ce n’est que naturellement que je suis rendu sur invitation du chef de village et de ces femmes qui ont manifesté le besoin d’être formées. Nous sommes engagés à les accompagner progressivement afin qu’elles puissent avoir toutes les compétences nécessaires pour mener des activités génératrices de revenu. Non seulement pour les mener mais aussi pour les gérer. Il ne suffit pas de savoir produire, il faut savoir gérer aussi et la gestion est à tous les niveaux », dira entre autres Lucien Beindou Guilao.

Heureuse de la bonne nouvelle venant du DG de l’ONFPP, la fondatrice du forum des femmes de Guinée pour la paix, Mme Diaby Madina Daff a, au nom des membres de son organisation, de l’ONFPP qui a bien voulu accepter de les accompagner.

« C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime aujourd’hui après cet entretien que nous venons d’avoir le patron de l’ONFPP. Parce que quand vous taper à la porte à vos supérieurs, aux hauts commis de l’Etat et que vous trouvez la facilité avec les réponses positives, vous vous retrouvez dans le système. Donc, je ne pourrais que les remercier et remercier le chef du village, Youssouf Sampil qui a été le trait d’union de tout ça. Nous voulons un accompagnement sur le plan de la formation, l’assistance technique et matériel dans le cadre de l’autonomisation de la femme. Parce que nous sommes un forum qui se trouve être dans les quatre (4) communes et dans 23 préfectures du pays. Et nous sommes depuis 10 ans sur le terrain avec plusieurs branches dont la saponification, la peinture, de petit commerce et de la culture maraichères. »

