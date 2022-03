Autonomisation des femmes vulnérables: la structure « Main forte » en fait une préoccupation

Hier mercredi 30 mars 2022, la structure « Main forte » a organisé une soirée caritative en faveur des femmes vulnérable, au chapiteau du Palais du peuple. Cette cérémonie d’appel aux bonnes volontés s’est deroulée dans une ambiance bon enfant. Tout d’abord, elle a démarré par la prestation artistique, suivie d’une projection de témoignage de ces femmes vulnerables.

Selon l’initiatrice du projet, Fatou Keita, journaliste et activiste, le but de ce projet est de sortir au moins 100 femmes de la mendicité en leur trouvant une activité génératrice de revenus.

« En organisant cette soirée caritative, nous espérons pouvoir compter sur votregénérosité pour trouver les moyens de réinsérer, d’ici à décembre 2022, au moins100 femmes, mères de famille, touchées ou exposées à la mendicité dans desactivités économiques et professionnelles.Monsieur le Président du CNT, Distingués Invités, ce projet vise à venir en aide aux femmes qui dorment à ciel ouvert, avec des enfants devant des boutiques, dans les marchés, qui sont exposées entre autres, aux viols, à des agressions physiques. Il compte aussi contribuer à l’amélioration des conditions des femmes touchées par la pauvreté dans les quartiers. Notre ambition est d’enrôler, de former et de trouver une activité décente à ces femmes pour leur permettre d’être autonomes et de subvenir à leurs besoins primaires. Comme le disait Kofi Annan,

« II n’y a pas d’outil de développement plus efficace que l’autonomisation des femmes ». Elle ajoute que la première étape de la matérialisation de cette vision « sera sans aucun doute, la sécurisation de ces femmes et de leurs enfants. C’est pourquoi, nous implorons l’appui et la contribution des autorités et des personnes de bonne volonté se trouvant ici à cette cérémonie, pour qu’ensemble nous trouvions un abri, des matelas, des moustiquaires et des couvre-matelas ainsi que d’autres matériels.Chaque geste compte, faites parler vos coeurs ».



Quant à la marraine de cet évènement, madame Fatou Baldé Yanssané, chef de cabinet au ministère de l’Enseignement technique et femme entrepreneur, elle a d’abord félicité celle qui a initié ce projet, avant d’appeler les Guinéens à apporter leur soutien à ces femmes.

« Certes que les femmes sont vulnérables compte tenu de leur statut que la société leur octroie, mais ces femmes qui dorment dans la rue sont encore beaucoup plus exposées. Non seulement exposées aux préjugés socioculturels, les pesanteurs, mais exposées aux intempéries de la nature faisant d’elles des proies faciles aux viols, aux meurtres, à toutes formes de sévices qui ne sont pas de nature à permettre leur épanouissement. Donc, pensez à elles, c’est vraiment un acte de générosité. Quand on regarde ces femmes, on est meurtri parce qu’elles n’ont pas souhaité être là. Elles n’ont pas d’autre choix que d’être là où elles sont. Alors notre générosité va tout changer », dit Fatou Baldé Yansané.

Présente à la soirée, Fatou Sacko, qui a bénéficié de l’aide de la structure Main forte, a fait un témoignage.

« Je suis orpheline de père et de mère, je n’avais rien. C’est pourquoi j’ai décidé de faire le métier de femme de ménage. J’ai fait une fois le BAC je n’ai pas terminé mes études, parce que je n’avais pas de soutien. Avant de rencontrer cette dame (Fatou Keïta), j’ai dormi pendant un mois avec les femmes de ménage qui venaient de Dinguiraye à Madina. Je ne veux pas faire n’importe quoi dans la vie. C’est pour cette raison je fais ce travail. Grâce à elle aujourd’hui, j’ai eu une famille. Je travaille chez elle et tout va bien. Si toutes les femmes qui prenaient des femmes de ménage étaient comme elle, on aurait été vraiment soulagées », raconte Fatou Sacko, bénéficiaire.

La cérémonie a pris fin par une collecte de fonds afin de joindre l’utile à l’agréable.

Christine Finda Kamano 622716906