Avant Guinée-Malawi, Kaba Diawara était face à la presse et fait des révélations

Après la défaite (1-0 de l’équipe nationale de Guinée contre l’Egypte) lors de la première journée, le sélectionneur du Syli était face à la presse dans l’après-midi du mercredi 08 juin 2022, la veille de la seconde sortie de ses hommes en éliminatoires de la CAN 2023. Il s’est notamment exprimé sur les enjeux de la première rencontre à domicile de son équipe face au Malawi.

Dans la tête de Kaba Diawara, les enjeux sont clairs après la défaite de la première journée au Caire. Son équipe se doit de gagner demain pour prendre les trois premiers points et s’emparer ainsi de la deuxième place du groupe devant son adversaire, le Malawi.

Sur les cas Antoine Conté et Moriba Kourouma

« Il avait ressenti une douleur à la cuisse en début de deuxième période. Pour ne pas prendre risque, il nous a fait signe pour être remplacé, car c’était un peu compliqué pour lui. Il a préféré sortir et c’était rassurant, puisqu’il s’est bien entrainé lors de la séance d’entrainement d’hier mardi.

Pour Moriba, il a une grosse douleur à la cuisse. On a passé des examens en début d’après-midi de ce mercredi pour attendre ce que ça va donner. Mais on ne va pas prendre de risque pour savoir s’il jouera ou pas, la bonne décision sera prise au final ».

Sur les enseignements de la défaite contre l’Egypte

« Il nous reste encore une nuit, on va continuer à réfléchir pour tirer des enseignements, même si quelques idées commencent déjà à germer dans mon esprit. On va faire la dernière séance et on décidera tranquillement ».

Sur l’état d’esprit du groupe

« Contre l’Egypte, on savait qu’on jouait contre une grande équipe qui est vice-championne d’Afrique et qui a gagné sept fois la CAN. Et donc, on sait à quoi s’attendre dans ce genre de rencontre. C’est vrai que c’est cruel de perdre à la fin, mais j’ai en ma possession des garçons qui ont le mental très fort et qui sont capables de se relever rapidement. De toute les façons, même en gagnant contre l’Egypte en déplacement, on est conscient qu’il y aurait fallu battre le Malawi ici à domicile. Aujourd’hui, on a zéro point au compteur, il nous faut absolument battre le Malawi. On va se préparer au mieux pour le faire, inch’Allah ».

Sur l’amélioration de certains aspects du jeu de son équipe

« On continu de travailler sur nos manquements, à travers l’utilisation de la vidéo. C’est un travail que je fais avec le staff, avant de faire part aux joueurs pour leur tenir au courant de ce qu’on attend d’eux. Mais on fait ce qu’il faut, il reste encore une dernière séance pour améliorer beaucoup de choses. On mettra tout en œuvre pour être au point demain ».

Sur les qualités de son adversaire du Malawi

« C’est une équipe qui est athlétiquement prête et qui ne lâche rien. Ils n’ont pas forcément un fond de jeu convaincant, mais ils ont ce fighting spirit, c’est-à-dire qu’ils ne lâchent jamais. On a joué contre eux à la CAN et on a souffert. On sait donc à quoi s’attendre demain, puisqu’ils vont certainement venir en bloc bas et vont nous attendre pour essayer de nous prendre en contre. Bref, on s’est préparé en fonction… ».

Sur Serhou Guirassy, son attaquant

« C’est un garçon qui est grand et qui est capable de bonnes choses, soit de garder le ballon, soit de le dévier. Il joue bien avec son corps, c’est un atout sur lequel il nous faut encore travailler. Je vous invite à venir voir le match demain ».

Par Bernard Leno